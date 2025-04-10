https://ria.ru/20250410/asean-2010407442.html

Страны АСЕАН решили не принимать ответных мер на тарифы США

Страны АСЕАН решили не принимать ответных мер на тарифы США - РИА Новости, 10.04.2025

Страны АСЕАН решили не принимать ответных мер на тарифы США

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будет принимать никаких ответных мер в ответ на тарифы США, объявили министры экономики стран региональной группы РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:19:00+03:00

2025-04-10T10:19:00+03:00

2025-04-10T10:19:00+03:00

сша

малайзия

вашингтон (штат)

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ДЖАКАРТА, 10 апр – РИА Новости. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будет принимать никаких ответных мер в ответ на тарифы США, объявили министры экономики стран региональной группы в совместном заявлении после встречи в Малайзии. Группа из десяти стран подчеркнула свою приверженность продолжению "откровенного и конструктивного диалога" с Вашингтоном для решения торговых проблем на фоне неопределенности. "Мы выражаем наше общее намерение вести откровенный и конструктивный диалог с США для решения торговых проблем. Открытое общение и сотрудничество будут иметь решающее значение для обеспечения сбалансированных и устойчивых отношений. В этом духе АСЕАН обязуется не вводить никаких ответных мер в ответ на тарифы США", – говорится в заявлении. Специальное заседание министров экономики АСЕАН проходило под председательством министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрула Азиза. АСЕАН также выразила свою поддержку Всемирной торговой организации как основной платформе для диалога, подчеркнув ее роль в предотвращении эскалации торговой напряженности и продвижении совместных решений на основе правил. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.

https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html

https://ria.ru/20250410/trump-2010253379.html

сша

малайзия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, малайзия, вашингтон (штат), дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире