Рейтинг@Mail.ru
Страны АСЕАН решили не принимать ответных мер на тарифы США - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/asean-2010407442.html
Страны АСЕАН решили не принимать ответных мер на тарифы США
Страны АСЕАН решили не принимать ответных мер на тарифы США - РИА Новости, 10.04.2025
Страны АСЕАН решили не принимать ответных мер на тарифы США
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будет принимать никаких ответных мер в ответ на тарифы США, объявили министры экономики стран региональной группы РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:19:00+03:00
2025-04-10T10:19:00+03:00
сша
малайзия
вашингтон (штат)
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1207a36265fb61747ef4e68394d4327d.jpg
ДЖАКАРТА, 10 апр – РИА Новости. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будет принимать никаких ответных мер в ответ на тарифы США, объявили министры экономики стран региональной группы в совместном заявлении после встречи в Малайзии. Группа из десяти стран подчеркнула свою приверженность продолжению "откровенного и конструктивного диалога" с Вашингтоном для решения торговых проблем на фоне неопределенности. "Мы выражаем наше общее намерение вести откровенный и конструктивный диалог с США для решения торговых проблем. Открытое общение и сотрудничество будут иметь решающее значение для обеспечения сбалансированных и устойчивых отношений. В этом духе АСЕАН обязуется не вводить никаких ответных мер в ответ на тарифы США", – говорится в заявлении. Специальное заседание министров экономики АСЕАН проходило под председательством министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрула Азиза. АСЕАН также выразила свою поддержку Всемирной торговой организации как основной платформе для диалога, подчеркнув ее роль в предотвращении эскалации торговой напряженности и продвижении совместных решений на основе правил. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html
https://ria.ru/20250410/trump-2010253379.html
сша
малайзия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9d6ddefb40a8d9070aabb2b23a7784b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, малайзия, вашингтон (штат), дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Малайзия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Страны АСЕАН решили не принимать ответных мер на тарифы США

АСЕАН не будет принимать ответных мер после введения тарифов США

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 10 апр – РИА Новости. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будет принимать никаких ответных мер в ответ на тарифы США, объявили министры экономики стран региональной группы в совместном заявлении после встречи в Малайзии.
Группа из десяти стран подчеркнула свою приверженность продолжению "откровенного и конструктивного диалога" с Вашингтоном для решения торговых проблем на фоне неопределенности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
У Китая есть убойный козырь против Трампа
08:00
"Мы выражаем наше общее намерение вести откровенный и конструктивный диалог с США для решения торговых проблем. Открытое общение и сотрудничество будут иметь решающее значение для обеспечения сбалансированных и устойчивых отношений. В этом духе АСЕАН обязуется не вводить никаких ответных мер в ответ на тарифы США", – говорится в заявлении.
Специальное заседание министров экономики АСЕАН проходило под председательством министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрула Азиза.
АСЕАН также выразила свою поддержку Всемирной торговой организации как основной платформе для диалога, подчеркнув ее роль в предотвращении эскалации торговой напряженности и продвижении совместных решений на основе правил.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Подставил Трампа". Кто на самом деле стоит за новым мировым кризисом
08:00
 
СШАМалайзияВашингтон (штат)Дональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала