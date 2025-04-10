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Артамонов: доходы Липецкой области выросли на 856 млн рублей - РИА Новости, 10.04.2025
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Липецкая область
 
17:50 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/artamonov-2010549476.html
Артамонов: доходы Липецкой области выросли на 856 млн рублей
Артамонов: доходы Липецкой области выросли на 856 млн рублей - РИА Новости, 10.04.2025
Артамонов: доходы Липецкой области выросли на 856 млн рублей
Объем доходной части бюджета Липецкой области увеличился на 856 миллионов рублей за счет неналоговых и безвозмездных поступлений из федеральной казны, сообщил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:50:00+03:00
2025-04-10T17:50:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Объем доходной части бюджета Липецкой области увеличился на 856 миллионов рублей за счет неналоговых и безвозмездных поступлений из федеральной казны, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, изменения в региональный закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" одобрили депутаты в четверг на сессии облсовета. С учетом вносимых изменений основные параметры областного бюджета на 2025 год составят по доходам 104,7 миллиарда рублей, по расходам – 133,8 миллиарда рублей. Артамонов отметил, что дополнительные 179 миллионов рублей направят на материально-техническое оснащение нового медицинского вуза. Свыше 174 миллионов рублей пойдет на выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы и сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Около 74 миллионов рублей выделяется на обустройство камерами видеонаблюдения нескольких районов Липецка. 73 миллиона рублей пойдет на капитальный ремонт водозабора в Ельце. Еще 327 миллионов рублей направят на обустройство очистными сооружениями и ливневкой автомобильной дороги Елецкой площадки особой экономической зоны "Липецк". "Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность. Он обеспечивает выполнение социальных обязательств и учитывает потребности в модернизации ключевых социально-экономических сфер", – прокомментировал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: доходы Липецкой области выросли на 856 млн рублей

Артамонов: доходная часть бюджета Липецкой области увеличилась на 856 млн рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов . Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Объем доходной части бюджета Липецкой области увеличился на 856 миллионов рублей за счет неналоговых и безвозмездных поступлений из федеральной казны, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, изменения в региональный закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" одобрили депутаты в четверг на сессии облсовета. С учетом вносимых изменений основные параметры областного бюджета на 2025 год составят по доходам 104,7 миллиарда рублей, по расходам – 133,8 миллиарда рублей.
Артамонов отметил, что дополнительные 179 миллионов рублей направят на материально-техническое оснащение нового медицинского вуза. Свыше 174 миллионов рублей пойдет на выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы и сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Около 74 миллионов рублей выделяется на обустройство камерами видеонаблюдения нескольких районов Липецка. 73 миллиона рублей пойдет на капитальный ремонт водозабора в Ельце. Еще 327 миллионов рублей направят на обустройство очистными сооружениями и ливневкой автомобильной дороги Елецкой площадки особой экономической зоны "Липецк".
"Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность. Он обеспечивает выполнение социальных обязательств и учитывает потребности в модернизации ключевых социально-экономических сфер", – прокомментировал Артамонов.
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