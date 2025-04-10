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Армия Израиля за сутки нанесла удары по 35 объектам в секторе Газа
Армия Израиля за сутки нанесла удары по 35 объектам в секторе Газа - РИА Новости, 10.04.2025
Армия Израиля за сутки нанесла удары по 35 объектам в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 35 объектам радикалов на территории сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:39:00+03:00
2025-04-10T14:39:00+03:00
2025-04-10T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 35 объектам радикалов на территории сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба. "ВВС ЦАХАЛ за сутки нанесли удары примерно по 35 целям, принадлежащим террористическим организациям по всему сектору Газа, включая атаки по наблюдательным пунктам, снайперским позициям, террористам и объектам террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что на юге сектора израильские войска уничтожили несколько туннелей и ликвидировали ряд объектов инфраструктуры радикалов. Кроме того, на севере Газы военные нанесли удары по нескольким боевикам. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля за сутки нанесла удары по 35 объектам в секторе Газа
ЦАХАЛ за сутки нанес удары по 35 объектам в секторе Газа
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 35 объектам радикалов на территории сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба.
"ВВС ЦАХАЛ за сутки нанесли удары примерно по 35 целям, принадлежащим террористическим организациям по всему сектору Газа, включая атаки по наблюдательным пунктам, снайперским позициям, террористам и объектам террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на юге сектора израильские войска уничтожили несколько туннелей и ликвидировали ряд объектов инфраструктуры радикалов. Кроме того, на севере Газы военные нанесли удары по нескольким боевикам.
В ночь на 18 марта Армия
обороны Израиля
возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС
принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.