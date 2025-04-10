https://ria.ru/20250410/arest-2010528040.html

Подростка, обвиняемого в убийстве мальчика в Подмосковье, арестовали

Подростка, обвиняемого в убийстве мальчика в Подмосковье, арестовали - РИА Новости, 10.04.2025

Подростка, обвиняемого в убийстве мальчика в Подмосковье, арестовали

Суд арестовал подростка, который обвиняется в убийстве мальчика в Дмитрове, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК РФ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:48:00+03:00

2025-04-10T16:48:00+03:00

2025-04-10T16:54:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

дмитров

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд арестовал подростка, который обвиняется в убийстве мальчика в Дмитрове, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК РФ."Он арестован", - сказали в ведомстве.В среду прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого вскоре задержали, он, по данным СК, пытался инсценировать нападение на себя. Подростку предъявлено обвинение, вину он признал и раскаялся в содеянном, сообщал главк.

https://ria.ru/20250124/dmitrov-1995305783.html

московская область (подмосковье)

дмитров

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), дмитров