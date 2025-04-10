https://ria.ru/20250410/arest-2010528040.html
Подростка, обвиняемого в убийстве мальчика в Подмосковье, арестовали
Подростка, обвиняемого в убийстве мальчика в Подмосковье, арестовали - РИА Новости, 10.04.2025
Подростка, обвиняемого в убийстве мальчика в Подмосковье, арестовали
Суд арестовал подростка, который обвиняется в убийстве мальчика в Дмитрове, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК РФ. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:48:00+03:00
2025-04-10T16:48:00+03:00
2025-04-10T16:54:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
дмитров
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд арестовал подростка, который обвиняется в убийстве мальчика в Дмитрове, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК РФ."Он арестован", - сказали в ведомстве.В среду прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого вскоре задержали, он, по данным СК, пытался инсценировать нападение на себя. Подростку предъявлено обвинение, вину он признал и раскаялся в содеянном, сообщал главк.
https://ria.ru/20250124/dmitrov-1995305783.html
московская область (подмосковье)
дмитров
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), дмитров
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Дмитров
Подростка, обвиняемого в убийстве мальчика в Подмосковье, арестовали
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мальчика в Дмитрове подростка