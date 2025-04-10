https://ria.ru/20250410/arest-2010365609.html

В Приморье задержали трех иностранцев за сбор редких грибов

В Приморье задержали трех иностранцев за сбор редких грибов - РИА Новости, 10.04.2025

В Приморье задержали трех иностранцев за сбор редких грибов

Троих иностранцев, незаконно пересекших госграницу РФ ради сбора на территории региона краснокнижных грибов мацутакэ, задержали в Приморье, возбуждены уголовные РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:19:00+03:00

2025-04-10T03:19:00+03:00

2025-04-10T03:19:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

хасанский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Троих иностранцев, незаконно пересекших госграницу РФ ради сбора на территории региона краснокнижных грибов мацутакэ, задержали в Приморье, возбуждены уголовные дела, сообщает Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю. "В Хасанском районе Приморского края сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за нарушение государственной границы задержаны три иностранца. В ходе досмотра у задержанных обнаружены и изъяты два мешка, в которых находились грибы в количестве 46 штук. Специалистами ФГБУ НИЦ "Красная книга" установлено, что изъятые грибы являются грибами мацутакэ, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении задержанных иностранцев возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 322 (незаконное пересечение госграницы), ч. 5 ст. 260.1 (незаконный сбор особо ценных видов растений и грибов), пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). Гриб мацутакэ (Tricholoma matsutake) относится к семейству рядовковых. Он произрастает в северной Европе, Северной Америке и Азии, в том числе на территории Китая, Кореи, Японии, а также на территории российского Дальнего Востока. Гриб мацутакэ очень ценится в азиатских кухнях за специфический сосновый аромат и изысканный вкус. Вид занесен в Красную книгу РФ, за его сбор и незаконный оборот в России предусмотрена уголовная ответственность.

https://ria.ru/20250314/primore-2004902134.html

https://ria.ru/20230504/primore-1869544118.html

россия

приморский край

хасанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, хасанский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)