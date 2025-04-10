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СМИ: Apple заказала чартер для перевозки 600 тонн iPhone из Индии - РИА Новости, 10.04.2025
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13:08 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/apple-2010451309.html
СМИ: Apple заказала чартер для перевозки 600 тонн iPhone из Индии
СМИ: Apple заказала чартер для перевозки 600 тонн iPhone из Индии - РИА Новости, 10.04.2025
СМИ: Apple заказала чартер для перевозки 600 тонн iPhone из Индии
Американская корпорация Apple заказала чартерный рейс для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone, сообщает в четверг китайское информационное агентство... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:08:00+03:00
2025-04-10T13:08:00+03:00
технологии
сша
индия
китай
apple
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Американская корпорация Apple заказала чартерный рейс для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone, сообщает в четверг китайское информационное агентство "Цайлянь" со ссылкой на источник. "Источники сообщили, что технологический гигант Apple заказал чартерный рейс для доставки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона единиц, из Индии в США после того, как компания увеличила производство в стране в попытке справиться с пошлинам (президента США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в сообщении агентства. Других подробностей не приводится. Ранее издание Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщало, что Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами. Ранее агентство Рейтер сообщило, что новые пошлины США могут привести к росту цен на iPhone на 43%. Причиной этого может стать тариф в 54%, наложенный Трампом на импорт США из Китая, где производятся большинство устройств Apple.
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технологии, сша, индия, китай, apple, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Технологии, США, Индия, Китай, Apple, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
СМИ: Apple заказала чартер для перевозки 600 тонн iPhone из Индии

Apple заказала чартерный рейс для перевозки 600 тонн iPhone из Индии в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Американская корпорация Apple заказала чартерный рейс для перевозки из Индии в США 600 тонн iPhone, сообщает в четверг китайское информационное агентство "Цайлянь" со ссылкой на источник.
"Источники сообщили, что технологический гигант Apple заказал чартерный рейс для доставки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона единиц, из Индии в США после того, как компания увеличила производство в стране в попытке справиться с пошлинам (президента США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в сообщении агентства.
Других подробностей не приводится.
Ранее издание Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщало, что Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что новые пошлины США могут привести к росту цен на iPhone на 43%. Причиной этого может стать тариф в 54%, наложенный Трампом на импорт США из Китая, где производятся большинство устройств Apple.
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