https://ria.ru/20250410/apple-2010410355.html

Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира - РИА Новости, 10.04.2025

Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

Американская корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира после роста капитализации сразу на 15% на фоне общего ралли американских акций,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:27:00+03:00

2025-04-10T10:27:00+03:00

2025-04-10T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американская корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира после роста капитализации сразу на 15% на фоне общего ралли американских акций, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов среды акции Apple подорожали на 15,3%, в результате капитализация компании выросла до 2,99 триллиона долларов с 2,59 триллиона днем ранее. Microsoft, возглавлявший список лишь один день, опустился на вторую строчку с капитализацией в 2,9 триллиона после 2,64 триллиона днем ранее; акции компании подорожали на 10,1% в среду. Днем ранее Apple сместилась на второе место в списке самых дорогих компаний, ее капитализация была на 22% ниже к уровню закрытия торгов марта, когда показатель составлял 3,34 триллиона долларов. На данный момент снижение с начала месяца составляет уже 10,5%. С прошлой недели на фондовых рынках наблюдалась распродажа, тогда президент США Дональд Трамп ввел "взаимные" пошлины на импорт из ряда стран. Китай принял ответные меры. Рынки опасались, что торговая война отразится на мировой экономике и торговле, это побудило трейдеров уходить от риска. Однако Трамп в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. В результате основные фондовые индексы США выросли, в том числе индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 12,16%.

https://ria.ru/20250408/iphone-2009933962.html

https://ria.ru/20250331/apple-2008474119.html

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технологии, сша, китай, дональд трамп, apple, microsoft corporation, nasdaq, в мире