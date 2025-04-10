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Апачев не явился в суд на рассмотрение дела о граффити в Судже

Апачев не явился в суд на рассмотрение дела о граффити в Судже - РИА Новости, 10.04.2025

Апачев не явился в суд на рассмотрение дела о граффити в Судже

Блогер Аким Апачев не явился в Промышленный районный суд Курска на рассмотрение административного дела о хулиганстве, связанного с посещением им Суджи, передает РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:27:00+03:00

2025-04-10T15:27:00+03:00

2025-04-10T16:20:00+03:00

происшествия

суджа

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курская область

аким апачев

вооруженные силы украины

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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Блогер Аким Апачев не явился в Промышленный районный суд Курска на рассмотрение административного дела о хулиганстве, связанного с посещением им Суджи, передает корреспондент РИА Новости. В судебном заседании, на котором будут рассмотрены материалы дела об административном правонарушении в отношении Апачева, блогера представляет адвокат. Причину отсутствия своего клиента он не назвал. Согласно материалам дела, 22 марта Аким Гасанов (псевдоним - Аким Апачев), находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете. Протокол составлен по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), блогеру грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.

https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html

суджа

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происшествия, суджа, россия, курская область, аким апачев, вооруженные силы украины