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"Рожденный в 2154 году" американец потребовал 41 тысячу долларов пособий - РИА Новости, 10.04.2025
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08:01 10.04.2025 (обновлено: 10:47 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/amerikanets-2010380756.html
"Рожденный в 2154 году" американец потребовал 41 тысячу долларов пособий
"Рожденный в 2154 году" американец потребовал 41 тысячу долларов пособий - РИА Новости, 10.04.2025
"Рожденный в 2154 году" американец потребовал 41 тысячу долларов пособий
Департамент государственной эффективности США (DOGE) выявил американца, якобы родившегося в 2154 году и претендующего на пособие по безработице на 41 тысячу... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) выявил американца, якобы родившегося в 2154 году и претендующего на пособие по безработице на 41 тысячу долларов, говорится в публикации ведомства в соцсети X. "В одном из случаев некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов", — утверждает DOGE со ссылкой на собственный обзор заявлений на пособие по безработице, оформленных с 2020 года.Вместе с этим человеком DOGE выявил 9,7 тысячи американцев, рожденных в 2040 году и позже, а общая сумма их прошений составила 69 миллионов долларов. Кроме того, сотрудники департамента обнаружили 24,5 тысячи заявлений на 59 миллионов долларов от людей старше 115 лет. Еще 28 тысяч прошений о пособии по безработице на 254 миллиона долларов подали дети в возрасте от одного до пяти лет. "Самому старому из ныне живущих американцев — 114 лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что любой человек в возрасте 115 лет и старше получает пособие по безработице в связи с тем, что уже умер", — прокомментировал эти данные глава DOGE Илон Маск. Департамент государственной эффективности создан по решению президента Дональда Трампа и призван сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства. В середине января министр финансов Скотт Бессент отмечал, что федеральные расходы достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет около семи процентов от ВВП. По его словам, состояние финансовой политики США вышло из-под контроля, а возможные последствия вызывают обеспокоенность. Кроме того, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что DOGE выявил "шокирующие расходы" правительства, на которые конгресс не давал разрешения.
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в мире, сша, америка, илон маск, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Америка, Илон Маск, Дональд Трамп, Скотт Бессент
"Рожденный в 2154 году" американец потребовал 41 тысячу долларов пособий

Рожденный в 2154 году американец требует 41 тыс долларов пособий по безработице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) выявил американца, якобы родившегося в 2154 году и претендующего на пособие по безработице на 41 тысячу долларов, говорится в публикации ведомства в соцсети X.
"В одном из случаев некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов", — утверждает DOGE со ссылкой на собственный обзор заявлений на пособие по безработице, оформленных с 2020 года.
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Вместе с этим человеком DOGE выявил 9,7 тысячи американцев, рожденных в 2040 году и позже, а общая сумма их прошений составила 69 миллионов долларов.
Кроме того, сотрудники департамента обнаружили 24,5 тысячи заявлений на 59 миллионов долларов от людей старше 115 лет. Еще 28 тысяч прошений о пособии по безработице на 254 миллиона долларов подали дети в возрасте от одного до пяти лет.
"Самому старому из ныне живущих американцев — 114 лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что любой человек в возрасте 115 лет и старше получает пособие по безработице в связи с тем, что уже умер", — прокомментировал эти данные глава DOGE Илон Маск.
Департамент государственной эффективности создан по решению президента Дональда Трампа и призван сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства. В середине января министр финансов Скотт Бессент отмечал, что федеральные расходы достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет около семи процентов от ВВП. По его словам, состояние финансовой политики США вышло из-под контроля, а возможные последствия вызывают обеспокоенность. Кроме того, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что DOGE выявил "шокирующие расходы" правительства, на которые конгресс не давал разрешения.
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