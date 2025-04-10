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Умер актер из "Солнечного удара" Владимир Алферов - РИА Новости, 10.04.2025
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Культура
 
14:40 10.04.2025 (обновлено: 15:57 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/alferov-2010490497.html
Умер актер из "Солнечного удара" Владимир Алферов
Умер актер из "Солнечного удара" Владимир Алферов - РИА Новости, 10.04.2025
Умер актер из "Солнечного удара" Владимир Алферов
Актер и режиссер Владимир Алферов умер в возрасте 58 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:40:00+03:00
2025-04-10T15:57:00+03:00
культура
болгария
узбекистан
новости культуры
владимир алферов
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Актер и режиссер Владимир Алферов умер в возрасте 58 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение."Володя Алферов ушел из жизни 13 марта 2025 года в 5-35 утра в городе Благоевград (Болгария)", — сообщила его одноклассница 10 апреля.По ее данным, до сих пор ведутся поиски родственников актера, чтобы получить разрешение на захоронение."Муниципалитет города Благоевград отправил запрос в Узбекистан на наличие родственников поскольку у Володи было гражданство республики", — говорится в комментарии.Алферов родился в 1966 году, в 1993 окончил ЛГИТМиК. Был руководителем Театра-студии "На Дворянской" и автором и руководителем проекта "Одесская Киноакадемия".Среди известных киноработ с его участием: "Сын за отца", "Солнечный удар", "Бык и Шпиндель", "Черные кошки" и другие.
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болгария, узбекистан, новости культуры, владимир алферов
Культура, Болгария, Узбекистан, Новости культуры, Владимир Алферов
Умер актер из "Солнечного удара" Владимир Алферов

Актера из "Солнечного удара" Владимира Алферова не могут похоронить три недели

© Студия Тритэ, 2014Кадр из фильма "Солнечный удар"
Кадр из фильма Солнечный удар - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Студия Тритэ, 2014
Кадр из фильма "Солнечный удар"
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Актер и режиссер Владимир Алферов умер в возрасте 58 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение.
"Володя Алферов ушел из жизни 13 марта 2025 года в 5-35 утра в городе Благоевград (Болгария)", — сообщила его одноклассница 10 апреля.
По ее данным, до сих пор ведутся поиски родственников актера, чтобы получить разрешение на захоронение.
"Муниципалитет города Благоевград отправил запрос в Узбекистан на наличие родственников поскольку у Володи было гражданство республики", — говорится в комментарии.
Алферов родился в 1966 году, в 1993 окончил ЛГИТМиК. Был руководителем Театра-студии "На Дворянской" и автором и руководителем проекта "Одесская Киноакадемия".
Среди известных киноработ с его участием: "Сын за отца", "Солнечный удар", "Бык и Шпиндель", "Черные кошки" и другие.
 
КультураБолгарияУзбекистанНовости культурыВладимир Алферов
 
 
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