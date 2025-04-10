Рейтинг@Mail.ru
Приставы обратили в доход России акции пяти компаний украинских бизнесменов - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/aktivy-2010445176.html
Приставы обратили в доход России акции пяти компаний украинских бизнесменов
Приставы обратили в доход России акции пяти компаний украинских бизнесменов - РИА Новости, 10.04.2025
Приставы обратили в доход России акции пяти компаний украинских бизнесменов
Приставы обратили в доход РФ акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, включая Великоустюгский ликеро-водочный завод, которые принадлежали украинским... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:40:00+03:00
2025-04-10T12:40:00+03:00
россия
вологодская область
вооруженные силы украины
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
экономика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15898ad3b09083707c241ddafe83dec8.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Приставы обратили в доход РФ акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, включая Великоустюгский ликеро-водочный завод, которые принадлежали украинским бизнесменам, финансировавшим ВСУ, сообщили в пресс-службе ФССП РФ. Как уточнили в пресс-службе, приставы главного межрегионального управления ФССП обратили в доход РФ активы финансировавших ВСУ украинских предпринимателей Натальи Бондаревой, Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляки, которых Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами. "Переданы прядка 60 тысяч акций АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод", а также 100 % долей в уставных капиталах ООО "Национальные алкогольные традиции", ООО "Бизнес Групп", ООО "Южные алкогольные традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250213/krym-1999009641.html
россия
вологодская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ecfeead2532a5299c9e066610caec87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вологодская область, вооруженные силы украины, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика, украина
Россия, Вологодская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Экономика, Украина
Приставы обратили в доход России акции пяти компаний украинских бизнесменов

ФССП обратила в доход РФ активы 5 алкогольных компаний украинских бизнесменов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФедеральная служба судебных приставов
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Федеральная служба судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Приставы обратили в доход РФ акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, включая Великоустюгский ликеро-водочный завод, которые принадлежали украинским бизнесменам, финансировавшим ВСУ, сообщили в пресс-службе ФССП РФ.
Как уточнили в пресс-службе, приставы главного межрегионального управления ФССП обратили в доход РФ активы финансировавших ВСУ украинских предпринимателей Натальи Бондаревой, Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляки, которых Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами.
"Переданы прядка 60 тысяч акций АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод", а также 100 % долей в уставных капиталах ООО "Национальные алкогольные традиции", ООО "Бизнес Групп", ООО "Южные алкогольные традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма", - говорится в сообщении.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов
13 февраля, 08:41
 
РоссияВологодская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)ЭкономикаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала