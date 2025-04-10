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Приставы обратили в доход России акции пяти компаний украинских бизнесменов
Приставы обратили в доход России акции пяти компаний украинских бизнесменов - РИА Новости, 10.04.2025
Приставы обратили в доход России акции пяти компаний украинских бизнесменов
Приставы обратили в доход РФ акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, включая Великоустюгский ликеро-водочный завод, которые принадлежали украинским... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:40:00+03:00
2025-04-10T12:40:00+03:00
2025-04-10T12:40:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Приставы обратили в доход РФ акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, включая Великоустюгский ликеро-водочный завод, которые принадлежали украинским бизнесменам, финансировавшим ВСУ, сообщили в пресс-службе ФССП РФ. Как уточнили в пресс-службе, приставы главного межрегионального управления ФССП обратили в доход РФ активы финансировавших ВСУ украинских предпринимателей Натальи Бондаревой, Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляки, которых Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами. "Переданы прядка 60 тысяч акций АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод", а также 100 % долей в уставных капиталах ООО "Национальные алкогольные традиции", ООО "Бизнес Групп", ООО "Южные алкогольные традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вологодская область, вооруженные силы украины, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика, украина
Россия, Вологодская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Экономика, Украина
Приставы обратили в доход России акции пяти компаний украинских бизнесменов
ФССП обратила в доход РФ активы 5 алкогольных компаний украинских бизнесменов