https://ria.ru/20250410/administratsiya-2010396855.html

Администрация Эрдогана раскрыла роль Турции в переговорах России и США

Администрация Эрдогана раскрыла роль Турции в переговорах России и США - РИА Новости, 10.04.2025

Администрация Эрдогана раскрыла роль Турции в переговорах России и США

Руководство в Анкаре не вмешивается в переговорный процесс РФ и США в Турции, при этом рассчитывает, что они приведут к результатам, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:55:00+03:00

2025-04-10T09:55:00+03:00

2025-04-10T10:12:00+03:00

турция

россия

стамбул

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АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Руководство в Анкаре не вмешивается в переговорный процесс РФ и США в Турции, при этом рассчитывает, что они приведут к результатам, заявили РИА Новости в администрации турецкого президента на просьбу прокомментировать переговоры делегаций двух стран в Стамбуле в четверг.Машина с российской делегацией прибыла на переговоры с американцами в генконсульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры назначены на 10 часов по Стамбулу (совпадает с мск). Они должны состояться в российском генконсульстве в Стамбуле."Мы не вмешиваемся в процесс, узнавайте детали у самих участников переговоров. Мы только рассчитываем, что эти переговоры в Турции принесут конкретные результаты как для сторон (российской и американской - ред.), так и для региона", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250410/peregovory-2010397471.html

турция

россия

стамбул

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турция, россия, стамбул, в мире