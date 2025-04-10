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Администрация Эрдогана раскрыла роль Турции в переговорах России и США - РИА Новости, 10.04.2025
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09:55 10.04.2025 (обновлено: 10:12 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/administratsiya-2010396855.html
Администрация Эрдогана раскрыла роль Турции в переговорах России и США
Администрация Эрдогана раскрыла роль Турции в переговорах России и США - РИА Новости, 10.04.2025
Администрация Эрдогана раскрыла роль Турции в переговорах России и США
Руководство в Анкаре не вмешивается в переговорный процесс РФ и США в Турции, при этом рассчитывает, что они приведут к результатам, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:55:00+03:00
2025-04-10T10:12:00+03:00
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россия
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АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Руководство в Анкаре не вмешивается в переговорный процесс РФ и США в Турции, при этом рассчитывает, что они приведут к результатам, заявили РИА Новости в администрации турецкого президента на просьбу прокомментировать переговоры делегаций двух стран в Стамбуле в четверг.Машина с российской делегацией прибыла на переговоры с американцами в генконсульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры назначены на 10 часов по Стамбулу (совпадает с мск). Они должны состояться в российском генконсульстве в Стамбуле."Мы не вмешиваемся в процесс, узнавайте детали у самих участников переговоров. Мы только рассчитываем, что эти переговоры в Турции принесут конкретные результаты как для сторон (российской и американской - ред.), так и для региона", - сообщил собеседник агентства.
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турция, россия, стамбул, в мире
Турция, Россия, Стамбул, В мире
Администрация Эрдогана раскрыла роль Турции в переговорах России и США

Администрация Эрдогана: Турция не вмешивается в переговоры РФ и США

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Руководство в Анкаре не вмешивается в переговорный процесс РФ и США в Турции, при этом рассчитывает, что они приведут к результатам, заявили РИА Новости в администрации турецкого президента на просьбу прокомментировать переговоры делегаций двух стран в Стамбуле в четверг.
Машина с российской делегацией прибыла на переговоры с американцами в генконсульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры назначены на 10 часов по Стамбулу (совпадает с мск). Они должны состояться в российском генконсульстве в Стамбуле.
"Мы не вмешиваемся в процесс, узнавайте детали у самих участников переговоров. Мы только рассчитываем, что эти переговоры в Турции принесут конкретные результаты как для сторон (российской и американской - ред.), так и для региона", - сообщил собеседник агентства.
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Источник: переговоры России и США продлятся не менее четырех часов
09:59
 
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