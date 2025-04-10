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Сводки победы: советские войска заняли более 60 населенных пунктов

Сводки победы: советские войска заняли более 60 населенных пунктов - РИА Новости, 10.04.2025

Сводки победы: советские войска заняли более 60 населенных пунктов

16 Апреля 1945

2025-04-10T17:22:00+03:00

2025-04-10T17:22:00+03:00

2025-04-10T17:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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В течение 16 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населённых пунктов, в том числе ГЕРМАУ, ПОВАЙЕН, РОТЕНЕН, ЗАЛЬТНИКЕН, ГОДНИКЕН, БОНДУ, КАЛЛЕН, ГАЙДАУ, ГРОСС-БЛЮМЕНАУ, ФОРКЕН, КОББЕЛЬБУДЕ. По уточнённым данным, за 15 апреля войска фронта взяли в плен не 3.000, а более 6.600 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 50, полевых орудий — 110, пулемётов — 295.На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление противника, с боем овладели городом БРЖЕСЛАВ; заняты также населённые пункты НОВАЯ ЛГОТА, ВЕЛКА, ЛИПОВ, ШАРДИЦЕ, ТОВОРАНЫ, ЧЕЙЧ, БРУ-МОВИЦЕ, ГОРНЫЕ БОЯНОВИЦЕ, СТАРОВИЧКЫ, ЗАЕЧИ, РАКВИЦЕ. Севернее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты ГАВАЙН-СТАЛЬ, ТРАУНФЕЛЬД, ШЛЕЙНБАХ, МАНХАРТСБРУН, ШТЕТТЕН, ЦЕОБЕНДОРФ.Западнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли на территории Австрии более 30 населённых пунктов и среди них ВАГРАМ, НУФСДОРФ, КЛЕЙН-РУСТ, ОБЕР-МАМАУ, ВИТЦЕНДОРФ, ШЗАДОРФ. Одновременно восточнее города ГРАЦ войска фронта с боем заняли город ФЮРСТЕНФЕЛЬД. В боях за 15 апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 98, полевых орудий — 93, миномётов — 183, пулемётов — 337, автомашин — 826, железнодорожных вагонов со снарядами — 600, складов с военным имуществом — 10.На остальных участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 15 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 самолётов противника.* * *На Земландском полуострове северо-западнее и западнее города Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали успешное наступление. Противник, прикрывая город Фишхаузен и порт Пиллау, оказывает упорное сопротивление. Советские пехотинцы и танкисты при мощной поддержке артиллерии прорвали оборону немцев, построенную вдоль линии железной дороги Фишхаузен — Пальмникен. Занят сильно укреплённый населённый пункт Годникен, находящийся в 7 километрах севернее Фиш-хаузена. Другие наши части ворвались в укрепления внешнего оборонительного обвода Фишхаузена и ведут бои северо-восточнее этого города. Войска фронта, наступающие вдоль северного побережья залива Фриш-Гаф, преодолев лесные завалы, инженерные и минные заграждения противника, очистили от гитлеровцев северо-восточную часть лесного массива. Наши танки, самоходные орудия и пехота, продвигаясь по трудно проходимой местности вдоль северного берега Кенигсбергского отводного канала, достигли восточного берега бухты Фишхаузенер Вик. Группа немецких войск, обороняющая мыс юго-восточнее города Фишхаузен, отрезана от своих основных сил и ликвидируется. На этом участке нашими войсками захвачено у немцев 7 танков, бронепоезд и 300 автомашин с различными военными грузами. За день боёв уничтожено до 6 тысяч немецких солдат и офицеров, сожжено и подбито 48 танков и самоходных орудий. Пленные сообщают, что в 83-м немецком пехотном полку осталось всего лишь 80 солдат. 123-й батальон морской пехоты полностью уничтожен, 62-й артиллерийский дивизион потерял всю свою материальную часть. Остатки разгромленной 561-й пехотной дивизии противника сведены в полк неполного состава.Наша авиация непрерывно атакует боевые порядки и тылы немецких войск на Земландском полуострове. Дорога Фишхаузен — Пиллау, забитая тысячами автомашин и повозок, подвергается массированным ударам советских штурмовиков и бомбардировщиков. В воздушных боях сбито 4 и уничтожено на аэродромах 25 немецких самолётов.* * *На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта продолжали наступле-ние. Ожесточённые бои произошли за город Бржеслав — важный опорный пункт обороны немцев на реке Дыйе. Противник усовершенствовал старые крепостные укрепления города и построил на подступах к нему большое число дотов и дзотов. Немцы подготовились к уличным боям, проделав в стенах домов бойницы для орудий и пулемётов. Преодолевая сопротивление противника, советские войска ворвались на северо-восточные окраины Бржеслава и завязали уличные бои. В это время другие наши части, продвигаясь вдоль заболоченного берега реки Дыйе, вышли к южным окраинам города. Немцы неоднократно переходили в контратаки, пытаясь оттеснить наши войска от города. Всю ночь шли упорные бои. Наши подразделения очистили от врага восточную часть города, а затем под прикрытием артиллерийского огня переправились через реку и штурмом овладели западной частью города.Севернее Вены войска фронта с боями продвигались вперёд. Пытаясь остановить наши наступающие части, противник бросает в бой крупные силы танков. За день подбито и сожжено 39 немецких танков и самоходных орудий.Советские воины в боях с врагом показывают примеры доблести и геройства.Красноармеец Ладейщик первым ворвался в траншею противника и огнём из автомата уничтожил четырёх гитлеровцев. Остальные немецкие солдаты, оставив пулемёт, убежали. Командир отделения сержант Колякин гранатами уничтожил немецкий пулемёт вместе с расчётом. Бойцы отделения сержанта Колякина за день истребили 30 немецких солдат и офицеров. Пулемётчик красноармеец Кочмуратов, отражая вражескую контратаку, метким огнём уничтожил более 40 автоматчиков противника.* * *Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта с боями продвигались по южному берегу Дуная. Советские части, овладевшие вчера породам Санкт-Пельтен, заняли ряд населённых пунктов. Восточнее города Грац наши войска, действующие в трудных условиях горно-лесистой местности, переправились через реку Лафнитц. Противник, опираясь на заранее подготовленный оборонительный рубеж на западном берегу реки, оказывал упорное сопротивление. Советские части прорвали оборону немцев и овладели городом Фюрстенфельд, находящимся в 45 километрах восточнее Граца.Берлинское радио сегодня передавало следующее сообщение: «В районе Фюрстенфельда германские войска снова добились полного успеха в обороне». В то время, когда передавалось это сообщение, немцы уже были выбиты из города Фюрстенфельда и под ударами советских войск отступали на запад.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне