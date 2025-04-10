https://ria.ru/20250410/1597014511.html

Сводки Победы: советские войска за сутки сбили 57 самолётов противника

Сводки Победы: советские войска за сутки сбили 57 самолётов противника - РИА Новости, 10.04.2025

Сводки Победы: советские войска за сутки сбили 57 самолётов противника

15 Апреля 1945

2025-04-10T16:11:00+03:00

2025-04-10T16:11:00+03:00

2025-04-10T16:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010475615_43:0:914:490_1920x0_80_0_0_6d3dc018f88aa900f26acb74b97460df.jpg

В течение 15 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 60 населённых пунктов, в том числе РАУШЕН, ГЕОРГЕНСВАЛЬДЕ, ВАР-НИКЕН, ГРОСС КУРЕН, КЛАЙН КУРЕН, БРЮСТЕРОРТ, ГРОСС ДИРШКАЙМ, КРАЙСЛЯ-КЕН, ГРОСС ХУБНИКЕН, КЛАЙН-ХУБНИКЕН, ДОРБНИКЕН, КРАКСТЕПЕЛЛЕН, ПАЛМ-НИКЕН, ЗОРГЕНАУ, ВИЛЛКАУ, ТИРЕНБЕРГ, НОРГАУ, КЛАЙН МЕДЕНАУ, МЕДЕНАУ, АДЛИХ ПОВАЙЕН, ШУДИТТЕН, КОНДЕНЕН, ВИДИТТЕН. В боях за 15 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров.Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта при содействии войск 3-го УКРАИНСКОГО фронта окружили и разгромили группу немецких войск, пытавшихся отступить от ВЕНЫ на север, и овладели при этом городами КОРНЕЙБУРГ и ФЛОРИДСДОРФ — мощными опорными пунктами обороны немцев на левом берегу ДУНАЯ, а также заняли населённые пункты ХАГЕНБРУНН, БИЗАМБЕРГ, ЛАНГЕНЦЕРСДОРФ, ШТАММЕРС-ДОРФ, ЛЕОПОЛЬДАУ, КАГРАН, ШТАДЛАУ.В ходе боёв войска фронта взяли в плен свыше 3.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 32, танков и самоходных орудий — 49, полевых орудий — 170, миномётов — 220, пулемётов — 215, автомашин — 750, паровозов — 175, вагонов — 4.500, складов с военным имуществом — 39.Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 15 апреля овладели на территории Австрии городом САНКТ-ПЕЛЬТЕН — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке ТРАЙЗЕН, а также заняли населённые пункты ПРЕЙВИЦ, ТРАЙСМАНЭР, ПОТТЕНБРУНН, РАТЦЕРСДОРФ, ШТАТТЕРСДОРФ, АЛЬТМАНСДОРФ. В боях за 14 апреля войска фронта взяли в плен 1.140 немецких солдат и офицеров.На других участках фронта существенных изменений не произошло.За 14 апреля наши войска подбили и уничтожили 67 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 57 самолётов противника.* * *На Земландском полуострове северо-западнее и западнее города, Кенигсберга наши войска продолжали наступление. Советские танкисты и пехотинцы, сломив сопротивление противника, стремительным рывком вышли к лесу западнее населенного пункта Санкт Лоренц. Немцы сосредоточили в этом районе много артиллерии. Кроме того, по железной дороге, идущей вдоль побережья, курсировал немецкий бронепоезд. Удар наших войск был настолько внезапным, что тщательно подготовленная оборона противника оказалась дезорганизованной. Советские танки атаковали вражеский бронепоезд и вывели его из строя. Одновременно были разгромлены артиллерийские позиции противника. Развивая успех, наши войска продвинулись вперёд на 15 километров и очистили от немцев северо-западную часть Земландского полуострова. Ожесточённые бои происходят в лесах, у побережья залива Фриш-Гаф. Наши войска в этом районе отбили двенадцать вражеских контратак, захватили ряд железобетонных дотов и сильно укрепленных опорных пунктов. Гитлеровцы выбиты из селения Адлих Повайен, расположенного в 12 километрах от города Фишхаузен. В течение дня уничтожено более 5 тысяч немецких солдат и офицеров. Нашими войсками захвачены большие трофеи, в числе которых 8 самолётов, 137 полевых орудий, 46 миномётов, 490 пулемётов, 10 паровозов, 405 железнодорожных платформ и вагонов, а также 22 склада с боеприпасами и различным военным имуществом.* * *Войска 2-го Украинского фронта, сломив упорное сопротивление противника, ворвались с востока в город Корнейбург, находящийся в 10 километрах к северу от Вены. Одновременно части 3-го Украинского фронта переправились через Дунай и вступили в Корнейбург с юга. В результате уличного боя гарнизон противника понёс большие потери и в беспорядке отступил. Таким образом, наши войска отрезали все пути отхода группе немецких войск, пытавшейся отступить от Вены на север. Советские части со всех сторон атаковали окружённого противника. Немцы оказывали яростное сопротивление, но не выдержали натиска советских войск. Наши пехотинцы и танкисты при поддержке артиллерии вначале расчленили противника, а во второй половине дня разгромили окружённую группу немецких войск. В ходе боёв занят крупный промышленный город Флоридсдорф — мощный опорный пункт обороны немцев на левом берегу Дуная. На поле боя остались тысячи трупов солдат и офицеров противника.На подступах к одному опорному пункту немцы оказывали сильное сопротивление. 23 советских артиллериста под командованием старшего лейтенанта Тимошенко на трёх автомашинах с прицепленными к ним орудиями на полном ходу ворвались в расположение противника. Отважные бойцы в упор били по врагу из автоматов и винтовок. Как только водители развернули машины и остановились, расчёты мгновенно стали у орудий. Наводчики младший сержант Жилкин, красноармейцы Веселков и Гордичук открыли огонь и уничтожили вражеские пулемёты, прикрывавшие подступы к пункту. Перешедшей в контратаку немецкой пехоте удалось приблизиться к орудиям. Советские артиллеристы вступили в рукопашную схватку с гитлеровцами и отбили контратаку. Преследуя противника, наши бойцы захватили в плен 20 немцев.* * *Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, продвигаясь вперёд, на широком фронте вышли к реке Трайзен. Многочисленные группы немцев были прижаты к реке и уничтожены. Советские войска на плечах отступающего противника переправились через Трайзен севернее и южнее города Санкт-Пельтен и штурмом овладели этим сильным опорным пунктом обороны немцев. Санкт-Пельтен является крупным узлом путей сообщения. К нему сходятся пять железных и несколько шоссейных дорог. В городе имеются машиностроительные, металлообрабатывающие и другие заводы. Противник, отступая под ударами наших войск, несёт тяжёлые потери.* * *Наши корабли в Балтийском море потопили немецкий транспорт водоизмещением в 7.000 тонн.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы