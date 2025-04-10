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Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта заняли город Герцогенбург - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:36 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/1597014507.html
Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта заняли город Герцогенбург
Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта заняли город Герцогенбург - РИА Новости, 10.04.2025
Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта заняли город Герцогенбург
14 Апреля 1945
2025-04-10T15:36:00+03:00
2025-04-10T15:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
сводки победы
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В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли более 60 населённых пунктов и среди них АЛЬКНИКЕН, РАНТАУ, НОЙКУРЕН, ЛОППЕНЕН, ЗАС-САУ, БАТТАУ, ТИКРЕНЕН, САНКТ ЛОРЕНЦ, МОССИКЕН, КОТЦЛЯУКЕН, АУЕРХОФ, КОЙЕНЕН, ПОЕРШТИТЕН, КОСНЕНЕН, ЗЕЕРАППЕН, ШОРШЕНЕН, БЭРВАЛЬДЕ, ДО-РОТЕНХОФ, ГРОСС ХАЙДЕКРУГ и железнодорожные станции НОЙКУРЕН, ЗЕЕРАППЕН. В боях за 14 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров.На территории Чехословакии восточнее и юго-западнее города ГОДОНИН войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли населённые пункты МА-ЗУР, КУЖЕЛОВ, МАЛАЯ ВРБКА, КНЕЖДУБ, СТРАЖНИЦЕ, ЛУЖИЦЕ, МИКУЛЬЧИЦЕ, МОРАВСКА НОВАЯ ВЕСЬ, ГРУШКИ, НОВЫЙ ЖИЖКОВ, СТАРЫЙ БРЖЕСЛАВ. Севернее и северо-восточнее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты ХОХЕНАУ, ГРОСС ИНЦЕРСДОРФ, ОБЕР ЗУЛЬЦ, НЕКСИНГ, БАД-ПИРАВАРТ, КРОНБЕРГ, РИДЕНТАЛЬ, УЛЬРИХСКИРХЕН, ПРЕЗИНГ, ПУТЦИНГ, ЭН-ЦЕРАЛЬД.Западнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали реку ТРАЙЗЕН и заняли город ГЕРЦОГЕНБУРГ, а также более 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты МИХЕЛЬХАУЗЕН, ПИШЕЛЬСДОРФ, ЦВЕНТЕНДОРФ, ПОНЗЕЕ, ТРАСДОРФ, ЗИТЦЕНБЕРГ, ГЕТЦЕРСДОРФ, ИНЦЕРДОРФ, КРЕЙЦ, ОССАРН, КАПЕЛЛЬН, ЕЙТЕНДОРФ, МУРШТЕТЕН, БОХАЙМ-КИРХЕН, ХРИСТОФЕН и железнодорожные станции МИХЕЛЬХАУЗЕН, ТРАСДОРФ, ГЕМЕЙНЛЕБАРН. В боях за 13 апреля войска фронта взяли в плен более 2.200 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 107, бронетранспортёров — 19, полевых орудий — 135, миномётов — 44, пулемётов — 294, автомашин — 615, паровозов — 69, железнодорожных вагонов — 2.367, складов с военным имуществом — 37.На остальных участках фронта — существенных изменений не было.За 13 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 самолётов противника.* * *Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям и транспортам противника 12 и 13 апреля авиация Краснознамённого Балтийского флота продолжала наносить удары по военным кораблям и транспортам противника в порту Пиллау и в открытом море северо-западнее Пиллау. В результате бомбо-торпедных ударов потоплены: один миноносец, девять сторожевых кораблей, два тральщика, один танкер водоизмещением в 10.000 тонн и восемнадцать транспортов противника общим водоизмещением в 92.000 тонн.На Земландском полуострове северо-западнее и западнее города Кенигсберга наши войска с боями продвигались вперёд. Стремясь удержать в своих руках западную часть полуострова и порт Пиллау, противник построил сильно укреплённые рубежи. Он приспособил для обороны местность, изобилующую речками, каналами и болотами. Эти естественные препятствия немцы усилили и дополнили инженерными сооружениями — сплошными траншеями полного профиля, противотанковыми рвами, надолбами, широкими минными полями и проволочными награждениями. Наступательные действия наших войск начались артиллерийской и авиационной обработкой позиций противника и его тылов. Затем в атаку пошли советские пехотинцы. Сломив сопротивление гитлеровцев, наши части, продвигающиеся вдоль побережья Балтийского моря, заняли опорный пункт Рантау. Войска, наступающие в лесистой местности вдоль северного побережья залива Фриш Гаф, преодолевают сильное огневое сопротивление немцев, а также многочисленные минированные лесные завалы. Советские части ворвались на улицы крупного населенного пункта Гросс Хайдекрут и после ожесточённого боя овладели им. За день боёв наши войска истребили свыше 6 тысяч немецких солдат и офицеров. Уничтожено 36 немецких танков и самоходных орудий, 180 толевых орудий и около 600 автомашин.Наша авиация наносила массированные удары по войскам противника, уничтожая его живую силу и технику. В воздушных боях за день сбито 32 немецких истребителя. Кроме того, на аэродромах на Земландском полуострове уничтожен 31 самолёт противника.* * *Севернее и северо-восточнее Вены войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. В последних боях в этом районе противник понёс тяжёлые потери и спешно подтягивает свежие силы. Немцы бросили в бой три танковых дивизии и пытаются всеми средствами не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Советские части отбили свыше десяти вражеских контратак. На одном участке окружён и разгромлен полк пехоты противника. В течение дня подбито и сожжено более 30 немецких танков и самоходных орудий. Продвигаясь вперёд, наши войска подошли к Цистерсдорфу — нефтяному району Австрии. Гитлеровцы выбиты из посёлка Энцеральд, находящегося в шести километрах восточнее города Корнейбург. Захвачены большие трофеи и взято в плен до 300 немецких солдат и офицеров.* * *Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, действующие в горно-лесистой местности, продолжали наступление. Сломив сопротивление противника, советские части продвинулись вперёд на 20 километров и с хода переправились через реку Трайзен. В результате упорных боёв занят город Герцогенбург, расположенный на западном берегу реки. Немцы также выбиты из сильно укреплённого опорного пункта Бохаймкирхен, находящегося в 10 километрах от города Санкт-Пельтен.Советские воины, участвовавшие в боях за освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков, сражались героически. Орудийный расчёт сержанта Моклякова в одном бою уничтожил немецкий танк, бронетранспортёр, зенитную пушку, пулемёт и большую группу гитлеровцев. Гвардии рядовой Шарев гранатой подорвал танк и уничтожил выскочивших из него немецких танкистов. В тот же день т. Шарев в уличной схватке истребил ещё пять немцев. Гвардии младший лейтенант Осиковский с группой бойцов дворами проник к гостинице, в которой находились немецкие офицеры. Наши бойцы гранатами и огнём из автоматов уничтожили 10 офицеров противника. Шесть лётчиков-истребителей под командованием Героя Советского Союза капитана Меренкова вступили в бой с 8 немецкими истребителями. Первой же очередью т. Меренков сбил один вражеский самолёт. Капитан Лозовский, старший лейтенант Михайлов и старший лейтенант Миронов также уничтожили по одному самолёту противника. Наши лётчики без потерь вернулись на свой аэродром.
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80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сводки Победы

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта заняли город Герцогенбург

Оперативная сводка за 14 апреля 1945 года
Оперативная сводка за 14 апреля 1945 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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14 Апреля 1945
В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли более 60 населённых пунктов и среди них АЛЬКНИКЕН, РАНТАУ, НОЙКУРЕН, ЛОППЕНЕН, ЗАС-САУ, БАТТАУ, ТИКРЕНЕН, САНКТ ЛОРЕНЦ, МОССИКЕН, КОТЦЛЯУКЕН, АУЕРХОФ, КОЙЕНЕН, ПОЕРШТИТЕН, КОСНЕНЕН, ЗЕЕРАППЕН, ШОРШЕНЕН, БЭРВАЛЬДЕ, ДО-РОТЕНХОФ, ГРОСС ХАЙДЕКРУГ и железнодорожные станции НОЙКУРЕН, ЗЕЕРАППЕН. В боях за 14 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров.
На территории Чехословакии восточнее и юго-западнее города ГОДОНИН войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли населённые пункты МА-ЗУР, КУЖЕЛОВ, МАЛАЯ ВРБКА, КНЕЖДУБ, СТРАЖНИЦЕ, ЛУЖИЦЕ, МИКУЛЬЧИЦЕ, МОРАВСКА НОВАЯ ВЕСЬ, ГРУШКИ, НОВЫЙ ЖИЖКОВ, СТАРЫЙ БРЖЕСЛАВ. Севернее и северо-восточнее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты ХОХЕНАУ, ГРОСС ИНЦЕРСДОРФ, ОБЕР ЗУЛЬЦ, НЕКСИНГ, БАД-ПИРАВАРТ, КРОНБЕРГ, РИДЕНТАЛЬ, УЛЬРИХСКИРХЕН, ПРЕЗИНГ, ПУТЦИНГ, ЭН-ЦЕРАЛЬД.
Западнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали реку ТРАЙЗЕН и заняли город ГЕРЦОГЕНБУРГ, а также более 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты МИХЕЛЬХАУЗЕН, ПИШЕЛЬСДОРФ, ЦВЕНТЕНДОРФ, ПОНЗЕЕ, ТРАСДОРФ, ЗИТЦЕНБЕРГ, ГЕТЦЕРСДОРФ, ИНЦЕРДОРФ, КРЕЙЦ, ОССАРН, КАПЕЛЛЬН, ЕЙТЕНДОРФ, МУРШТЕТЕН, БОХАЙМ-КИРХЕН, ХРИСТОФЕН и железнодорожные станции МИХЕЛЬХАУЗЕН, ТРАСДОРФ, ГЕМЕЙНЛЕБАРН. В боях за 13 апреля войска фронта взяли в плен более 2.200 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 107, бронетранспортёров — 19, полевых орудий — 135, миномётов — 44, пулемётов — 294, автомашин — 615, паровозов — 69, железнодорожных вагонов — 2.367, складов с военным имуществом — 37.
На остальных участках фронта — существенных изменений не было.
За 13 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 самолётов противника.
* * *
Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям и транспортам противника 12 и 13 апреля авиация Краснознамённого Балтийского флота продолжала наносить удары по военным кораблям и транспортам противника в порту Пиллау и в открытом море северо-западнее Пиллау. В результате бомбо-торпедных ударов потоплены: один миноносец, девять сторожевых кораблей, два тральщика, один танкер водоизмещением в 10.000 тонн и восемнадцать транспортов противника общим водоизмещением в 92.000 тонн.
На Земландском полуострове северо-западнее и западнее города Кенигсберга наши войска с боями продвигались вперёд. Стремясь удержать в своих руках западную часть полуострова и порт Пиллау, противник построил сильно укреплённые рубежи. Он приспособил для обороны местность, изобилующую речками, каналами и болотами. Эти естественные препятствия немцы усилили и дополнили инженерными сооружениями — сплошными траншеями полного профиля, противотанковыми рвами, надолбами, широкими минными полями и проволочными награждениями. Наступательные действия наших войск начались артиллерийской и авиационной обработкой позиций противника и его тылов. Затем в атаку пошли советские пехотинцы. Сломив сопротивление гитлеровцев, наши части, продвигающиеся вдоль побережья Балтийского моря, заняли опорный пункт Рантау. Войска, наступающие в лесистой местности вдоль северного побережья залива Фриш Гаф, преодолевают сильное огневое сопротивление немцев, а также многочисленные минированные лесные завалы. Советские части ворвались на улицы крупного населенного пункта Гросс Хайдекрут и после ожесточённого боя овладели им. За день боёв наши войска истребили свыше 6 тысяч немецких солдат и офицеров. Уничтожено 36 немецких танков и самоходных орудий, 180 толевых орудий и около 600 автомашин.
Оперативная сводка за 14 апреля 1945 года
Оперативная сводка за 14 апреля 1945 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Оперативная сводка за 14 апреля 1945 года
Наша авиация наносила массированные удары по войскам противника, уничтожая его живую силу и технику. В воздушных боях за день сбито 32 немецких истребителя. Кроме того, на аэродромах на Земландском полуострове уничтожен 31 самолёт противника.
* * *
Севернее и северо-восточнее Вены войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. В последних боях в этом районе противник понёс тяжёлые потери и спешно подтягивает свежие силы. Немцы бросили в бой три танковых дивизии и пытаются всеми средствами не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Советские части отбили свыше десяти вражеских контратак. На одном участке окружён и разгромлен полк пехоты противника. В течение дня подбито и сожжено более 30 немецких танков и самоходных орудий. Продвигаясь вперёд, наши войска подошли к Цистерсдорфу — нефтяному району Австрии. Гитлеровцы выбиты из посёлка Энцеральд, находящегося в шести километрах восточнее города Корнейбург. Захвачены большие трофеи и взято в плен до 300 немецких солдат и офицеров.
* * *
Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, действующие в горно-лесистой местности, продолжали наступление. Сломив сопротивление противника, советские части продвинулись вперёд на 20 километров и с хода переправились через реку Трайзен. В результате упорных боёв занят город Герцогенбург, расположенный на западном берегу реки. Немцы также выбиты из сильно укреплённого опорного пункта Бохаймкирхен, находящегося в 10 километрах от города Санкт-Пельтен.
Советские воины, участвовавшие в боях за освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков, сражались героически. Орудийный расчёт сержанта Моклякова в одном бою уничтожил немецкий танк, бронетранспортёр, зенитную пушку, пулемёт и большую группу гитлеровцев. Гвардии рядовой Шарев гранатой подорвал танк и уничтожил выскочивших из него немецких танкистов. В тот же день т. Шарев в уличной схватке истребил ещё пять немцев. Гвардии младший лейтенант Осиковский с группой бойцов дворами проник к гостинице, в которой находились немецкие офицеры. Наши бойцы гранатами и огнём из автоматов уничтожили 10 офицеров противника. Шесть лётчиков-истребителей под командованием Героя Советского Союза капитана Меренкова вступили в бой с 8 немецкими истребителями. Первой же очередью т. Меренков сбил один вражеский самолёт. Капитан Лозовский, старший лейтенант Михайлов и старший лейтенант Миронов также уничтожили по одному самолёту противника. Наши лётчики без потерь вернулись на свой аэродром.
Оперативная сводка за 14 апреля 1945 года
Оперативная сводка за 14 апреля 1945 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Оперативная сводка за 14 апреля 1945 года
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСводки Победы
 
 
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