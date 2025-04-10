https://ria.ru/20250410/1597014507.html

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта заняли город Герцогенбург

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта заняли город Герцогенбург - РИА Новости, 10.04.2025

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта заняли город Герцогенбург

14 Апреля 1945

2025-04-10T15:36:00+03:00

2025-04-10T15:36:00+03:00

2025-04-10T15:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

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В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли более 60 населённых пунктов и среди них АЛЬКНИКЕН, РАНТАУ, НОЙКУРЕН, ЛОППЕНЕН, ЗАС-САУ, БАТТАУ, ТИКРЕНЕН, САНКТ ЛОРЕНЦ, МОССИКЕН, КОТЦЛЯУКЕН, АУЕРХОФ, КОЙЕНЕН, ПОЕРШТИТЕН, КОСНЕНЕН, ЗЕЕРАППЕН, ШОРШЕНЕН, БЭРВАЛЬДЕ, ДО-РОТЕНХОФ, ГРОСС ХАЙДЕКРУГ и железнодорожные станции НОЙКУРЕН, ЗЕЕРАППЕН. В боях за 14 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров.На территории Чехословакии восточнее и юго-западнее города ГОДОНИН войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли населённые пункты МА-ЗУР, КУЖЕЛОВ, МАЛАЯ ВРБКА, КНЕЖДУБ, СТРАЖНИЦЕ, ЛУЖИЦЕ, МИКУЛЬЧИЦЕ, МОРАВСКА НОВАЯ ВЕСЬ, ГРУШКИ, НОВЫЙ ЖИЖКОВ, СТАРЫЙ БРЖЕСЛАВ. Севернее и северо-восточнее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты ХОХЕНАУ, ГРОСС ИНЦЕРСДОРФ, ОБЕР ЗУЛЬЦ, НЕКСИНГ, БАД-ПИРАВАРТ, КРОНБЕРГ, РИДЕНТАЛЬ, УЛЬРИХСКИРХЕН, ПРЕЗИНГ, ПУТЦИНГ, ЭН-ЦЕРАЛЬД.Западнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали реку ТРАЙЗЕН и заняли город ГЕРЦОГЕНБУРГ, а также более 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты МИХЕЛЬХАУЗЕН, ПИШЕЛЬСДОРФ, ЦВЕНТЕНДОРФ, ПОНЗЕЕ, ТРАСДОРФ, ЗИТЦЕНБЕРГ, ГЕТЦЕРСДОРФ, ИНЦЕРДОРФ, КРЕЙЦ, ОССАРН, КАПЕЛЛЬН, ЕЙТЕНДОРФ, МУРШТЕТЕН, БОХАЙМ-КИРХЕН, ХРИСТОФЕН и железнодорожные станции МИХЕЛЬХАУЗЕН, ТРАСДОРФ, ГЕМЕЙНЛЕБАРН. В боях за 13 апреля войска фронта взяли в плен более 2.200 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 107, бронетранспортёров — 19, полевых орудий — 135, миномётов — 44, пулемётов — 294, автомашин — 615, паровозов — 69, железнодорожных вагонов — 2.367, складов с военным имуществом — 37.На остальных участках фронта — существенных изменений не было.За 13 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 самолётов противника.* * *Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям и транспортам противника 12 и 13 апреля авиация Краснознамённого Балтийского флота продолжала наносить удары по военным кораблям и транспортам противника в порту Пиллау и в открытом море северо-западнее Пиллау. В результате бомбо-торпедных ударов потоплены: один миноносец, девять сторожевых кораблей, два тральщика, один танкер водоизмещением в 10.000 тонн и восемнадцать транспортов противника общим водоизмещением в 92.000 тонн.На Земландском полуострове северо-западнее и западнее города Кенигсберга наши войска с боями продвигались вперёд. Стремясь удержать в своих руках западную часть полуострова и порт Пиллау, противник построил сильно укреплённые рубежи. Он приспособил для обороны местность, изобилующую речками, каналами и болотами. Эти естественные препятствия немцы усилили и дополнили инженерными сооружениями — сплошными траншеями полного профиля, противотанковыми рвами, надолбами, широкими минными полями и проволочными награждениями. Наступательные действия наших войск начались артиллерийской и авиационной обработкой позиций противника и его тылов. Затем в атаку пошли советские пехотинцы. Сломив сопротивление гитлеровцев, наши части, продвигающиеся вдоль побережья Балтийского моря, заняли опорный пункт Рантау. Войска, наступающие в лесистой местности вдоль северного побережья залива Фриш Гаф, преодолевают сильное огневое сопротивление немцев, а также многочисленные минированные лесные завалы. Советские части ворвались на улицы крупного населенного пункта Гросс Хайдекрут и после ожесточённого боя овладели им. За день боёв наши войска истребили свыше 6 тысяч немецких солдат и офицеров. Уничтожено 36 немецких танков и самоходных орудий, 180 толевых орудий и около 600 автомашин.Наша авиация наносила массированные удары по войскам противника, уничтожая его живую силу и технику. В воздушных боях за день сбито 32 немецких истребителя. Кроме того, на аэродромах на Земландском полуострове уничтожен 31 самолёт противника.* * *Севернее и северо-восточнее Вены войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. В последних боях в этом районе противник понёс тяжёлые потери и спешно подтягивает свежие силы. Немцы бросили в бой три танковых дивизии и пытаются всеми средствами не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Советские части отбили свыше десяти вражеских контратак. На одном участке окружён и разгромлен полк пехоты противника. В течение дня подбито и сожжено более 30 немецких танков и самоходных орудий. Продвигаясь вперёд, наши войска подошли к Цистерсдорфу — нефтяному району Австрии. Гитлеровцы выбиты из посёлка Энцеральд, находящегося в шести километрах восточнее города Корнейбург. Захвачены большие трофеи и взято в плен до 300 немецких солдат и офицеров.* * *Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, действующие в горно-лесистой местности, продолжали наступление. Сломив сопротивление противника, советские части продвинулись вперёд на 20 километров и с хода переправились через реку Трайзен. В результате упорных боёв занят город Герцогенбург, расположенный на западном берегу реки. Немцы также выбиты из сильно укреплённого опорного пункта Бохаймкирхен, находящегося в 10 километрах от города Санкт-Пельтен.Советские воины, участвовавшие в боях за освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков, сражались героически. Орудийный расчёт сержанта Моклякова в одном бою уничтожил немецкий танк, бронетранспортёр, зенитную пушку, пулемёт и большую группу гитлеровцев. Гвардии рядовой Шарев гранатой подорвал танк и уничтожил выскочивших из него немецких танкистов. В тот же день т. Шарев в уличной схватке истребил ещё пять немцев. Гвардии младший лейтенант Осиковский с группой бойцов дворами проник к гостинице, в которой находились немецкие офицеры. Наши бойцы гранатами и огнём из автоматов уничтожили 10 офицеров противника. Шесть лётчиков-истребителей под командованием Героя Советского Союза капитана Меренкова вступили в бой с 8 немецкими истребителями. Первой же очередью т. Меренков сбил один вражеский самолёт. Капитан Лозовский, старший лейтенант Михайлов и старший лейтенант Миронов также уничтожили по одному самолёту противника. Наши лётчики без потерь вернулись на свой аэродром.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы