https://ria.ru/20250410/1597014488.html

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта освободили Вену

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта освободили Вену - РИА Новости, 10.04.2025

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта освободили Вену

13 Апреля 1945

2025-04-10T15:15:00+03:00

2025-04-10T15:15:00+03:00

2025-04-10T15:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010464520_0:6:951:541_1920x0_80_0_0_b59448ca7b204c5a240622cd9420bf1e.jpg

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 13 апреля овладели на территории Чехословакии городом ГОДОНИН—важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев на западном берегу реки МОРАВЫ, а также заняли населённые пункты ТВАРОЖНА ЛГОТА, ПЕТРОВ, СУДОМЕРЖИЦЕ, РОГАТЕЦ, ТВРДОНИЦЕ, КОСТИЦЕ, ЛАНЖГОТ. Северо-восточнее и севернее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты РИНГЕЛЬСДОРФ, НИДЕР-АБСДОРФ, НИДЕР-ЗУЛЬЦ, ГРОС ШВАЙНБАРТ, ВОЛЬКЕРСДОРФ, МЮНИКШТАЛЬ, ГРОС ЭБЕРС-ДОРФ и железнодорожные станции МАРТИНСДОРФ, ГРОС ЭБЕРСДОРФ, ХАГЕНБРУНН.Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта при содействии войск 2-го Украинском фронта, после упорных уличных боёв, 13 апреля овладели столицей Австрии городом ВЕНА — стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам Германии.В ходе боёв за подступы к ВЕНЕ и за город ВЕНУ с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, в том числе 6-ую танковую армию СС, взяли в плен более 130.000 солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1.345 танков и самоходных орудий, 2.250 полевых орудий и много другого военного имущества.На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.За 12 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолётов противника.* * *Удар авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям и транспортам противника 11 апреля авиация Краснознамённого Балтийского флота нанесла удар по кораблям и военным транспортам немцев в порту Пиллау и в открытом море северо-западнее Пиллау. В результате этого удара потоплены: один миноносец и три транспорта противника общим водоизмещением в 23.000 тонн. Кроме того, прямым попаданием бомб подожжён один транспорт водоизмещением в 7.000 тонн и повреждён транспорт водоизмещением в 8.000 тонн.* * *Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части, продвигаясь по заболоченной и труднопроходимой местности, заняли населённый пункт Мала Буда и под прикрытием артиллерийского огня форсировали реку Мораву. Преодолевая сопротивление противника, наши подразделения перерезали железную дорогу, идущую из города Годонин на северо-восток. Другие наши части сегодня на рассвете переправились через Мораву южнее города Годонин и стремительным ударом перерезали железную и шоссейную дороги, идущие от города на юго-запад. Пытаясь удержать Годонин в своих руках, немцы предприняли ряд контратак. Они подготовили город к круговой обороне и построили на его окраинах артиллерийские и пулемётные доты. Стремительной атакой советские части ворвались в город с северо-востока и юго-запада. В ожесточённом уличном бою наши войска разгромили гарнизон противника и к полудню овладели городом Годонин — районным центром Чехословакии и важным узлом путей сообщения. В бою за город разгромлен немецкий пехотный полк. Захвачено 350 пленных и много трофеев.* * *Северо-восточнее и восточнее Вены войска 2-го Украинского фронта с боями продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Пехота противника, усиленная танками и самоходными орудиями, оказывает упорное сопротивление. На одном участке полк немецкой пехоты, при поддержке танков, вклинился в боевые порядки наших войск. Немцы были зажаты в тиски и разгромлены. На поле боя осталось много трупов гитлеровцев и до 30 сгоревших и подбитых немецких танков. Сломив сопротивление противника, наши войска овладели железнодорожной станцией Хагенбрунн, находящейся в 8 километрах севернее Вены.* * *Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта сегодня овладели городом Вена. В боях за освобождение столицы Австрии от немецко-фашистских захватчиков советские части покрыли свои знамёна неувядаемой славой. По замыслам немецкого командования город должен был стать ареной затяжных боёв. Ещё в 1944 году противник развернул строительство оборонительных сооружений вокруг Вены. Природные условия местности благоприятствовали обороняющейся стороне. С запада город прикрывает гряда гор, а с севера и востока — широкий и многоводный Дунай. На южных подступах к городу немцы построили мощный укреплённый район, состоящий из противотанковых рвов, широко развитой системы окопов и траншей и большого количества догов и дзотов. Каждый населённый пункт в предместьях Вены был приспособлен для длительной круговой обороны. В ходе ожесточённых боёв войска 3-го Украинского фронта прорвали внешний оборонительный обвод и 7 апреля завязали уличные бои в южной части города. Одновременно советские подвижные соединения и пехота, совершив по горам стремительный обходный манёвр, вышли к Дунаю северо-западнее Вены и начали штурм города с запада и северо-запада. К 10 апреля наши войска очистили от противника большую часть города, расположенную на западном берегу Дунайского канала. Бои переместились в район города, расположенный между каналом и рекой Дунай. Здесь немцы оказали особенно упорное сопротивление. Подтянув крупные силы танков и пехоты, они цеплялись буквально за каждый дом и часто переходили в яростные контратаки. Советские отряды, усиленные артиллерией, штурмом брали каждое здание. Вчера наши части прорвались к северному вокзалу и, завязав бои на территории крупнейшего в Вене железнодорожного узла, прижали гитлеровцев к Дунаю. Один наш боец случайно обнаружил подземный ход, ведущий к Дунаю. Через этот ход советские подразделения проникли в тыл противника и внезапно атаковали немцев. Всю ночь, не утихая ни на одну минуту, шли упорные уличные бои. Сегодня наши войска подавили последние очаги сопротивления немцев и очистили австрийскую столицу от противника.Гитлеровцы намеревались превратить Вену в груду развалин. Они хотели подвергнуть жителей города ужасам длительной осады и затяжных уличных боёв. Умелыми и решительными действиями наши войска сорвали преступные планы немецкого командования. Столица Австрии — Вена за несколько дней освобождена от немецко-фашистских захватчиков.Вена — один из крупнейших в Европе промышленных центров. В городе сосредоточена большая часть австрийской промышленности. Кроме того, за время войны немцы перевели в район Вены ряд военных заводов из Германии. В городе имеются крупные авиационные, танковые, автомобильные паровозо- и вагоностроительные заводы и другие предприятия.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне