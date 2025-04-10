https://ria.ru/20250410/1597014450.html

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта форсировали Дунайский канал

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта форсировали Дунайский канал - РИА Новости, 10.04.2025

Сводки Победы: войска 3-го украинского фронта форсировали Дунайский канал

11 Апреля 1945

2025-04-10T14:40:00+03:00

2025-04-10T14:40:00+03:00

2025-04-10T14:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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В течение 11 апреля в полосе Карпат, западнее города РУЖОМБЕРОК, наши войска, наступая совместно с чехословацкими и румынскими войсками, с боями заняли город и железнодорожную станцию СВЯТОЙ МАРТИН, узловую железнодорожную станцию ВРУТКИ и более 40 других населённых пунктов, в том числе ШУТОЗО, РАТКОВО, ТУРАНИ, СУЧАНЫ, ДРАЖКОВЦЕ, ЗАБАРЬЕ, ЖАБОКРЕНИ, БИСТРИЧКА, ТРЕБОСТОВО, ПРИБОВЦЕ, ВАЛЧА, ЛАЗАНЫ, ВРИЦКО.Северо-западнее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление к западу от реки МОРАВЫ, заняли на территории Австрии населённые пункты ДЮРНКРУТ, ШТИЛЛЬФРИД, ОЛЛЕРСДОРФ, ВЕЙДЕНДОРФ, ЭБЕНТАЛЬ, ПРОТ-ТЕС, ОРЕЛЬМ, ШПАННБЕРГ, МАЦЕН, РАГГЕНДОРФ, РЕЙЕРСДОРФ.В ВЕНЕ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, форсировав Дунайский канал, овладели юго-восточной половиной городского района, расположенного между каналом и рекой ДУНАЙ. В боях за 10 апреля войска фронта взяли в плен более 2.400 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолётов — 25, танков и самоходных орудий — 39, бронетранспортёров — 21, полевых орудий — 38, пулемётов — 282.На остальных участках фронта — существенных изменений не произошло.За 10 апреля подбито и уничтожено 13 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 16 самолётов противника.* * *В ночь на 11-е и днём 11-го апреля наши тяжёлые бомбардировщики наносили удары по военно-промышленным объектам противника в городе Бреслау. В результате бомбардировки возникло большое число пожаров, сопровождавшихся взрывами.* * *Западнее города Ружомберок наши войска, совместно с чехословацкими и румынскими войсками, продолжали наступление.Противник, прикрывая горные проходы, создал полосу обороны и превратил город Святой Мартин и железнодорожную станцию Врутки в сильно укреплённые узлы сопротивления. Наши наступающие части предприняли обходный манёвр. Лесами и горными ущельями они вышли с севера к железнодорожной станции Врутки и с юга к городу Святой Мартин. Ночью наши войска стремительно атаковали и штурмом заняли эти опорные пункты обороны немцев. В поселке Врутки находится крупный паровозостроительный завод. Развивая успех, наши подразделения в нескольких местах переправились через реку Турвец и продвинулись вперёд на 10 километров. Захвачены трофеи и пленные.* * *Северо-западнее Братиславы войска 2-го Украинского фронта с боями продвигались вперёд. Немцы спешно перебросили в этот район свежие силы пехоты и танков и контратаками пытаются задержать наступающие советские части. Отбрасывая противника, наши войска заняли ряд населённых пунктов и железнодорожных станций. Захвачено у немцев 44 паровоза, 1.050 вагонов, 5 складов с военным имуществом и другие трофеи. Взято в плен 450 солдат и офицеров противника.* * *В Вене войска 3-го Украинского фронта продолжали вести успешные уличные бои. Советские части под прикрытием артиллерийского огня переправились в нескольких местах через Дунайский канал. Сломив упорное сопротивление немцев, наши штурмовые отряды овладели городской электрической станцией. Очищен от противника парк Пратер. Захвачены нефтесклады. Советские подразделения обходят вражеские опорные пункты обороны, а затем уничтожают их гарнизоны. Противник неоднократно предпринимал контратаки, но был отброшен с большими для него потерями. За день боёв уничтожено свыше 4 тысяч немецких солдат и офицеров.Группа бойцов под командованием гвардии лейтенанта Мельникова окружила дом, превращенный немцами в опорный пункт обороны. Отважные воины ворвались в дом, перебили несколько десятков гитлеровцев, а 78 немецких солдат и офицеров захватили в плен. Гвардии младший лейтенант Панфилов, отражая вражескую контратаку, огнём из противотанкового ружья сжёг 3 немецких бронетранспортёра. Находясь в разведке, гвардии старший сержант Тафинцев и гвардии сержант Папаев встретились с группой гитлеровцев. Папаев завязал с противником перестрелку, а Тафинцев пробрался к немцам в тыл и огнём из автомата истребил 6 вражеских солдат. Остальные немцы разбежались. Экипаж самоходного орудия гвардии младшего лейтенанта Коробова в одном бою уничтожил немецкий танк и 2 станковых пулемёта. Группа штурмовиков, ведомая капитаном Никитиным, атаковала артиллерийские позиции противника и уничтожила 4 орудия и 15 автомашин с боеприпасами. Лётчик капитан Скотников поджёг на Дунае немецкое нефтеналивное судно.* * *Гитлеровцы всеми средствами пытались заставить жителей сёл и городов Австрии эвакуироваться вместе с отступающими немецкими войсками. Немцы распускали самые дикие небылицы о Красной Армии, стараясь запугать мирное население. Однако усилия немецких военных властей не увенчались успехом. Подавляющее большинство жителей городов и сёл Австрии осталось на своих местах. Из города Гайнбурга сбежали только руководители фашистских организаций и немцы, обосновавшиеся в Австрии после её оккупации германской армией. Немецкие военные власти мобилизовали всё мужское население Гайнбурга в фольксштурм. Когда советские части подошли к городу, австрийцы-фольксштурмовцы перешли на сторону Красной Армии.В городе Брук все жители отказались от эвакуации, проводившейся немцами. Леопольд Хальтер, бывший до вторжения немецких войск в Австрию бургомистром города, рассказывает: «За несколько дней до занятия Брука Красной Армией в городе состоялась демонстрация. Свыше тысячи жителей собралось перед зданием городского управления и, размахивая белыми платками, потребовало, чтобы власти сдали город без боя. Только с помощью отрядов эсэсовцев и жандармов коменданту города подполковнику Мюллеру удалось рассеять демонстрантов». Железнодорожник Франц Краковер заявил: «Мы рады приходу Красной Армии и благодарим её за то, что она освободила нас от немецко-фашистского режима. Каждый австриец мечтает о возрождении независимой и демократической Австрии».

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне