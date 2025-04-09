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Стоимость золота после введения американских пошлин выросла на три процента - РИА Новости, 09.04.2025
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17:48 09.04.2025 (обновлено: 18:32 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/zoloto-2010316587.html
Стоимость золота после введения американских пошлин выросла на три процента
Стоимость золота после введения американских пошлин выросла на три процента - РИА Новости, 09.04.2025
Стоимость золота после введения американских пошлин выросла на три процента
Стоимость золота как актива-убежища подскакивает более чем на 3% ввиду начала процесса эскалации импортных пошлин в США и других странах, следует из данных... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:48:00+03:00
2025-04-09T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стоимость золота как актива-убежища подскакивает более чем на 3% ввиду начала процесса эскалации импортных пошлин в США и других странах, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 106,24 доллара, или на 3,56%, до 3 096,44 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,44% - до 30,41 доллара за унцию. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп ещё в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на товары из Китая до 104%. В ответ Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, передало телевидение страны ранее в среду. "Восстановление цены на золото отражает растущее беспокойство инвесторов по поводу угроз пошлин и потенциального изменения норм мировой торговли", - цитирует агентство Блумберг стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). Он добавил, что золотые слитки остаются хорошим средством защиты от неопределенности в мировой экономике. Позднее в среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно будущей политики регулятора, ожидания относительно которой могут отразиться на котировках фьючерсов на золото.
https://ria.ru/20250313/tsena-2004835315.html
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экономика, цены на нефть, сша, китай, дональд трамп
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Дональд Трамп
Стоимость золота после введения американских пошлин выросла на три процента

Стоимость золота выросла более чем на 3% на фоне введения импортных пошлин в США

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Mike Groll
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стоимость золота как актива-убежища подскакивает более чем на 3% ввиду начала процесса эскалации импортных пошлин в США и других странах, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.22 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 106,24 доллара, или на 3,56%, до 3 096,44 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,44% - до 30,41 доллара за унцию.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Цена на золото достигла нового исторического максимума
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Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп ещё в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на товары из Китая до 104%. В ответ Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, передало телевидение страны ранее в среду.
"Восстановление цены на золото отражает растущее беспокойство инвесторов по поводу угроз пошлин и потенциального изменения норм мировой торговли", - цитирует агентство Блумберг стратега по иностранной валюте Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). Он добавил, что золотые слитки остаются хорошим средством защиты от неопределенности в мировой экономике.
Позднее в среду будет опубликован протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно будущей политики регулятора, ожидания относительно которой могут отразиться на котировках фьючерсов на золото.
Новые импортные автомобили в автомобильном терминале порта Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
FT: порты в США забиты иностранными автомобилями из-за введения пошлин
Вчера, 13:16
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАКитайДональд Трамп
 
 
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