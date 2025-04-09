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Жителя Брянской области будут судить за госизмену
Жителя Брянской области будут судить за госизмену - РИА Новости, 09.04.2025
Жителя Брянской области будут судить за госизмену
Жителя города Унечи в Брянской области, участвовавшего в подготовке планируемого в регионе теракта, будут судить за государственную измену и участие в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:45:00+03:00
2025-04-09T16:45:00+03:00
2025-04-09T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Жителя города Унечи в Брянской области, участвовавшего в подготовке планируемого в регионе теракта, будут судить за государственную измену и участие в террористической организации, сообщили в областной прокуратуре. "Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Унечи, 1995 года рождения. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка взрывчатых веществ, взрывных устройств)", – говорится в сообщении. По версии следствия, с января по апрель 2024 года обвиняемый установил контакт с представителями организации "Легион "Свобода России"* (организация признана в РФ террористической и запрещена), сообщив о готовности помогать им в деятельности против безопасности России. По данным прокуратуры, получив подтверждение о его принятии в террористическую организацию, а также задание от куратора, фигурант извлек из тайника взрывное устройство из пластичного взрывчатого вещества массой 690,2 грамма и электродетонатора, предназначенное для совершения теракта. "Преступная деятельность пресечена в результате проводимых оперативно-разыскных мероприятий регионального управления ФСБ. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – добавляется в сообщении.* организация признана в РФ террористической и запрещена
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происшествия, россия, унеча, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Унеча, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Брянской области будут судить за госизмену
Жителя Брянской области будут судить за государственную измену
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Жителя города Унечи в Брянской области, участвовавшего в подготовке планируемого в регионе теракта, будут судить за государственную измену и участие в террористической организации, сообщили в областной прокуратуре.
"Прокуратура Брянской области
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Унечи
, 1995 года рождения. Он обвиняется по статье 275 УК РФ
(государственная измена), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка взрывчатых веществ, взрывных устройств)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, с января по апрель 2024 года обвиняемый установил контакт с представителями организации "Легион "Свобода России"* (организация признана в РФ террористической и запрещена), сообщив о готовности помогать им в деятельности против безопасности России.
По данным прокуратуры, получив подтверждение о его принятии в террористическую организацию, а также задание от куратора, фигурант извлек из тайника взрывное устройство из пластичного взрывчатого вещества массой 690,2 грамма и электродетонатора, предназначенное для совершения теракта.
"Преступная деятельность пресечена в результате проводимых оперативно-разыскных мероприятий регионального управления ФСБ
. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – добавляется в сообщении.
* организация признана в РФ террористической и запрещена