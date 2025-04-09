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Жителя Брянской области будут судить за госизмену

Жителя Брянской области будут судить за госизмену - РИА Новости, 09.04.2025

Жителя Брянской области будут судить за госизмену

Жителя города Унечи в Брянской области, участвовавшего в подготовке планируемого в регионе теракта, будут судить за государственную измену и участие в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:45:00+03:00

2025-04-09T16:45:00+03:00

2025-04-09T16:45:00+03:00

происшествия

россия

унеча

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Жителя города Унечи в Брянской области, участвовавшего в подготовке планируемого в регионе теракта, будут судить за государственную измену и участие в террористической организации, сообщили в областной прокуратуре. "Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Унечи, 1995 года рождения. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка взрывчатых веществ, взрывных устройств)", – говорится в сообщении. По версии следствия, с января по апрель 2024 года обвиняемый установил контакт с представителями организации "Легион "Свобода России"* (организация признана в РФ террористической и запрещена), сообщив о готовности помогать им в деятельности против безопасности России. По данным прокуратуры, получив подтверждение о его принятии в террористическую организацию, а также задание от куратора, фигурант извлек из тайника взрывное устройство из пластичного взрывчатого вещества массой 690,2 грамма и электродетонатора, предназначенное для совершения теракта. "Преступная деятельность пресечена в результате проводимых оперативно-разыскных мероприятий регионального управления ФСБ. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – добавляется в сообщении.* организация признана в РФ террористической и запрещена

https://ria.ru/20250325/perm-2007197723.html

россия

унеча

брянская область

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происшествия, россия, унеча, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)