https://ria.ru/20250409/zemletryasenie-2010146223.html

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.04.2025

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду на северо-востоке Тайваня, сообщает Центральное бюро погоды острова. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:40:00+03:00

2025-04-09T05:40:00+03:00

2025-04-09T05:40:00+03:00

в мире

тайвань

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду на северо-востоке Тайваня, сообщает Центральное бюро погоды острова. Сообщается, что землетрясение произошло в 9.53 по местному времени (4.53 мск) в уезде Илань на северо-востоке острова. Очаг залегал на глубине 72,4 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

https://ria.ru/20240816/zemletryasenie-1966510707.html

тайвань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань