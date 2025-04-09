https://ria.ru/20250409/zemletryasenie-2010146223.html
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.04.2025
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду на северо-востоке Тайваня, сообщает Центральное бюро погоды острова. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:40:00+03:00
2025-04-09T05:40:00+03:00
2025-04-09T05:40:00+03:00
в мире
тайвань
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду на северо-востоке Тайваня, сообщает Центральное бюро погоды острова. Сообщается, что землетрясение произошло в 9.53 по местному времени (4.53 мск) в уезде Илань на северо-востоке острова. Очаг залегал на глубине 72,4 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.
https://ria.ru/20240816/zemletryasenie-1966510707.html
тайвань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8
На северо-востоке Тайваня в уезде Илань произошло землетрясение магнитудой 5,8