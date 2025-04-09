Рейтинг@Mail.ru
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/zemletryasenie-2010146223.html
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.04.2025
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду на северо-востоке Тайваня, сообщает Центральное бюро погоды острова. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:40:00+03:00
2025-04-09T05:40:00+03:00
в мире
тайвань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937513962_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_aacd4dfc3c722217fb350178609523e7.jpg
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду на северо-востоке Тайваня, сообщает Центральное бюро погоды острова. Сообщается, что землетрясение произошло в 9.53 по местному времени (4.53 мск) в уезде Илань на северо-востоке острова. Очаг залегал на глубине 72,4 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.
https://ria.ru/20240816/zemletryasenie-1966510707.html
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937513962_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_8775a89a95cd390dba05a30bf2365a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань
В мире, Тайвань
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8

На северо-востоке Тайваня в уезде Илань произошло землетрясение магнитудой 5,8

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду на северо-востоке Тайваня, сообщает Центральное бюро погоды острова.
Сообщается, что землетрясение произошло в 9.53 по местному времени (4.53 мск) в уезде Илань на северо-востоке острова. Очаг залегал на глубине 72,4 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0
16 августа 2024, 02:50
 
В миреТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала