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"Настал час": Зеленского призвали к действию - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010351059.html
"Настал час": Зеленского призвали к действию
"Настал час": Зеленского призвали к действию - РИА Новости, 09.04.2025
"Настал час": Зеленского призвали к действию
Пользователи социальной сети X призвали Владимира Зеленского предпринять меры для окончания конфликта на Украине. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:09:00+03:00
2025-04-09T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X призвали Владимира Зеленского предпринять меры для окончания конфликта на Украине.Так они отреагировали на слова главы киевского режима, который в очередной раз пожаловался на удары российской армии."Настал час сдаться", — посоветовал ему Ms. Magadonian."Ты знаешь, что тебе нужно делать: прикажи своим солдатам сложить оружие и возвращаться домой", — написал Gabe."Заключай сделку и не ной", — призвал DrMojo."Либо мир, либо третья мировая война", — заявил Wiz."Эта война должна была завершиться несколько недель назад. Кровь не на наших руках, а на твоих", — отметил Stating The Obvious.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.В январе Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html
https://ria.ru/20250409/vsu-2010307645.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Настал час": Зеленского призвали к действию

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X призвали Владимира Зеленского предпринять меры для окончания конфликта на Украине.
Так они отреагировали на слова главы киевского режима, который в очередной раз пожаловался на удары российской армии.
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"Настал час сдаться", — посоветовал ему Ms. Magadonian.
"Ты знаешь, что тебе нужно делать: прикажи своим солдатам сложить оружие и возвращаться домой", — написал Gabe.
«
"Заключай сделку и не ной", — призвал DrMojo.
"Либо мир, либо третья мировая война", — заявил Wiz.
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"Эта война должна была завершиться несколько недель назад. Кровь не на наших руках, а на твоих", — отметил Stating The Obvious.
ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.
В январе Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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