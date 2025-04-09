Захарова заявила о замалчивании Западом преступлений ВСУ в Курской области
Захарова: Запад пытается замолчать преступления боевиков ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Курская область, как и в годы Великой Отечественной, трагически столкнулась с нацистской чумой, и Запад пытается "замолчать" преступления боевиков ВСУ в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Курская область, пережившая оккупацию в годы Великой Отечественной войны, не понаслышке знает, что такое освобождение от нацистской чумы. Большая трагедия нашего времени, что этой земле пришлось пережить это вновь", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" при презентации доклада о преступлениях украинских неонацистов.
Она отметила, что должна вестись системная работа по сбору показаний преступлений ВСУ в Курской области, несмотря на все попытки Запада "замолчать" эту тему.
"Мы исходим из того, что все виновные должны быть установлены и понести наказание", - заключила Захарова.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.