https://ria.ru/20250409/zapad-2010283537.html

Захарова заявила о замалчивании Западом преступлений ВСУ в Курской области

Захарова заявила о замалчивании Западом преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025

Захарова заявила о замалчивании Западом преступлений ВСУ в Курской области

Курская область, как и в годы Великой Отечественной, трагически столкнулась с нацистской чумой, и Запад пытается "замолчать" преступления боевиков ВСУ в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:15:00+03:00

2025-04-09T16:15:00+03:00

2025-04-09T16:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Курская область, как и в годы Великой Отечественной, трагически столкнулась с нацистской чумой, и Запад пытается "замолчать" преступления боевиков ВСУ в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Курская область, пережившая оккупацию в годы Великой Отечественной войны, не понаслышке знает, что такое освобождение от нацистской чумы. Большая трагедия нашего времени, что этой земле пришлось пережить это вновь", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" при презентации доклада о преступлениях украинских неонацистов. Она отметила, что должна вестись системная работа по сбору показаний преступлений ВСУ в Курской области, несмотря на все попытки Запада "замолчать" эту тему. "Мы исходим из того, что все виновные должны быть установлены и понести наказание", - заключила Захарова. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250409/vsu-2010274252.html

курская область

россия

суджа

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курская область, россия, суджа, мария захарова, вооруженные силы украины