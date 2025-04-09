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Захарова необычным образом передала послание Бербок - РИА Новости, 09.04.2025
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14:01 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/zakharova-2010233030.html
Захарова необычным образом передала послание Бербок
Захарова необычным образом передала послание Бербок - РИА Новости, 09.04.2025
Захарова необычным образом передала послание Бербок
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе МИД Германии Анналене Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга. "Пользуясь случаем, хотелось РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:01:00+03:00
2025-04-09T14:01:00+03:00
германия
анналена бербок
мария захарова
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в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе МИД Германии Анналене Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга. "Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок", — сказала она во время брифинга.Захарова напомнила слова главы МИД Германии о том, что она гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в Кёнигсберге в годы Великой Отечественной войны.Дед Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта, о чем в начале прошлого года написали немецкие СМИ. Во время Второй мировой войны он был инженером в области ПВО. Как свидетельствуют документы, дед Бербок читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.Войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг 9 апреля 1945 года. Это событие стало одним из ключевых моментов Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, целью которой был разгром немецких войск в Восточной Пруссии и Северной Польше.* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
https://ria.ru/20250409/zakharova-2010225100.html
https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html
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германия, анналена бербок, мария захарова, россия, в мире
Германия, Анналена Бербок, Мария Захарова, Россия, В мире
Захарова необычным образом передала послание Бербок

Захарова передала привет главе МИД ФРГ Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе МИД Германии Анналене Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга.

"Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок", — сказала она во время брифинга.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу
Вчера, 13:28
Захарова напомнила слова главы МИД Германии о том, что она гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в Кёнигсберге в годы Великой Отечественной войны.
Дед Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта, о чем в начале прошлого года написали немецкие СМИ. Во время Второй мировой войны он был инженером в области ПВО. Как свидетельствуют документы, дед Бербок читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.
Войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг 9 апреля 1945 года. Это событие стало одним из ключевых моментов Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, целью которой был разгром немецких войск в Восточной Пруссии и Северной Польше.

* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Германии забили тревогу из-за реакции России на заявления Бербок
2 апреля, 13:25
 
ГерманияАнналена БербокМария ЗахароваРоссияВ мире
 
 
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