https://ria.ru/20250409/zakharova-2010233030.html

Захарова необычным образом передала послание Бербок

Захарова необычным образом передала послание Бербок - РИА Новости, 09.04.2025

Захарова необычным образом передала послание Бербок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе МИД Германии Анналене Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга. "Пользуясь случаем, хотелось РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:01:00+03:00

2025-04-09T14:01:00+03:00

2025-04-09T14:01:00+03:00

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе МИД Германии Анналене Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга. "Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок", — сказала она во время брифинга.Захарова напомнила слова главы МИД Германии о том, что она гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в Кёнигсберге в годы Великой Отечественной войны.Дед Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта, о чем в начале прошлого года написали немецкие СМИ. Во время Второй мировой войны он был инженером в области ПВО. Как свидетельствуют документы, дед Бербок читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.Войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг 9 апреля 1945 года. Это событие стало одним из ключевых моментов Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, целью которой был разгром немецких войск в Восточной Пруссии и Северной Польше.* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.

https://ria.ru/20250409/zakharova-2010225100.html

https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html

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германия, анналена бербок, мария захарова, россия, в мире