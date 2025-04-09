Захарова необычным образом передала послание Бербок
Захарова передала привет главе МИД ФРГ Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе МИД Германии Анналене Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга.
"Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок", — сказала она во время брифинга.
"Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок", — сказала она во время брифинга.
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Захарова напомнила слова главы МИД Германии о том, что она гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в Кёнигсберге в годы Великой Отечественной войны.
Дед Бербок, о котором она часто рассказывает во время мемориальных мероприятий, был пламенным нацистом и офицером вермахта, о чем в начале прошлого года написали немецкие СМИ. Во время Второй мировой войны он был инженером в области ПВО. Как свидетельствуют документы, дед Бербок читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.
Войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг 9 апреля 1945 года. Это событие стало одним из ключевых моментов Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, целью которой был разгром немецких войск в Восточной Пруссии и Северной Польше.
* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.