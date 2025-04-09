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Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 09.04.2025 (обновлено: 17:09 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/zakharova-2010225100.html
Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу
Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу - РИА Новости, 09.04.2025
Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу
Франция и Британия готовят интервенцию в Одессу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она напомнила, что 3 и 4 апреля в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:28:00+03:00
2025-04-09T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
россия
одесса
франция
великобритания
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Франция и Британия готовят интервенцию в Одессу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она напомнила, что 3 и 4 апреля в Киеве прошло совещание начальников генштабов Украины, Британии и Франции."По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу", — добавила Захарова. При этом она отметила, что никаких решений все же принято не было, что вызвало раздражение у Владимира Зеленского. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.В свою очередь, в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщали, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
https://ria.ru/20250315/mirotvortsy-2005138427.html
https://ria.ru/20250404/nato-2009362920.html
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в мире, украина, мария захарова, россия, одесса, франция, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова, Россия, Одесса, Франция, Великобритания
Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу

Захарова: Франция и Британия планируют интервенцию в Одессу

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Франция и Британия готовят интервенцию в Одессу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она напомнила, что 3 и 4 апреля в Киеве прошло совещание начальников генштабов Украины, Британии и Франции.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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"По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу", — добавила Захарова.

При этом она отметила, что никаких решений все же принято не было, что вызвало раздражение у Владимира Зеленского.

Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

В свою очередь, в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщали, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМария ЗахароваРоссияОдессаФранцияВеликобритания
 
 
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