https://ria.ru/20250409/zakharova-2010225100.html

Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу

Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу - РИА Новости, 09.04.2025

Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу

Франция и Британия готовят интервенцию в Одессу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она напомнила, что 3 и 4 апреля в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:28:00+03:00

2025-04-09T13:28:00+03:00

2025-04-09T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Франция и Британия готовят интервенцию в Одессу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она напомнила, что 3 и 4 апреля в Киеве прошло совещание начальников генштабов Украины, Британии и Франции."По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу", — добавила Захарова. При этом она отметила, что никаких решений все же принято не было, что вызвало раздражение у Владимира Зеленского. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.В свою очередь, в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщали, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.

https://ria.ru/20250315/mirotvortsy-2005138427.html

https://ria.ru/20250404/nato-2009362920.html

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