Захарова раскрыла, что скоро ждет Одессу
Захарова: Франция и Британия планируют интервенцию в Одессу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Франция и Британия готовят интервенцию в Одессу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Она напомнила, что 3 и 4 апреля в Киеве прошло совещание начальников генштабов Украины, Британии и Франции.
Она напомнила, что 3 и 4 апреля в Киеве прошло совещание начальников генштабов Украины, Британии и Франции.
"По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу", — добавила Захарова.
При этом она отметила, что никаких решений все же принято не было, что вызвало раздражение у Владимира Зеленского.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
При этом она отметила, что никаких решений все же принято не было, что вызвало раздражение у Владимира Зеленского.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
В свою очередь, в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщали, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщали, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.