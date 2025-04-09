https://ria.ru/20250409/zaderzhanie-2010232941.html

Начальника УФСИН Башкирии задержали по делу о превышении полномочий

Начальника УФСИН Башкирии задержали по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 09.04.2025

Начальника УФСИН Башкирии задержали по делу о превышении полномочий

Правоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:01:00+03:00

2025-04-09T14:01:00+03:00

2025-04-09T14:46:00+03:00

происшествия

республика башкортостан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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УФА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Да, подтверждаем, задержан руководитель УФСИН Башкирии", - сказал собеседник.В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что Дзюбу подозревают в превышении должностных полномочий."Ранее были задержаны сотрудники управления ФСИН региона из финансового отдела, которых подозревают в махинации с премиями и стимулирующими выплатами. Известно, что меру пресечения изберут сегодня", - сказал собеседник.Дзюба руководит управлением ФСИН региона с июня 2021 года.

https://ria.ru/20250409/zaderzhanie-2010168870.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)