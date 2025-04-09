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Начальника УФСИН Башкирии задержали по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 09.04.2025
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14:01 09.04.2025 (обновлено: 14:46 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/zaderzhanie-2010232941.html
Начальника УФСИН Башкирии задержали по делу о превышении полномочий
Начальника УФСИН Башкирии задержали по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 09.04.2025
Начальника УФСИН Башкирии задержали по делу о превышении полномочий
Правоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:01:00+03:00
2025-04-09T14:46:00+03:00
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Да, подтверждаем, задержан руководитель УФСИН Башкирии", - сказал собеседник.В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что Дзюбу подозревают в превышении должностных полномочий."Ранее были задержаны сотрудники управления ФСИН региона из финансового отдела, которых подозревают в махинации с премиями и стимулирующими выплатами. Известно, что меру пресечения изберут сегодня", - сказал собеседник.Дзюба руководит управлением ФСИН региона с июня 2021 года.
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происшествия, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Республика Башкортостан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Начальника УФСИН Башкирии задержали по делу о превышении полномочий

УФСБ: начальника УФСИН Башкирии Дзюбу задержали по делу о превышении полномочий

© СУ СК России по Башкортостану/ВКонтактеПравоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу
Правоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© СУ СК России по Башкортостану/ВКонтакте
Правоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу
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УФА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"Да, подтверждаем, задержан руководитель УФСИН Башкирии", - сказал собеседник.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что Дзюбу подозревают в превышении должностных полномочий.
"Ранее были задержаны сотрудники управления ФСИН региона из финансового отдела, которых подозревают в махинации с премиями и стимулирующими выплатами. Известно, что меру пресечения изберут сегодня", - сказал собеседник.
Дзюба руководит управлением ФСИН региона с июня 2021 года.
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