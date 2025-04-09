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В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота

В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота - РИА Новости, 09.04.2025

В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота

Силовики в Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере, РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:48:00+03:00

2025-04-09T09:48:00+03:00

2025-04-09T11:05:00+03:00

происшествия

россия

москва

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Силовики в Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере", - сказала она. Глущенко добавила, что преступление раскрыли следователи совместно с сотрудниками управления "Т" ФСБ России, УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО, фигурант задержан и уже арестован. Официально имя фигуранта не разглашается, но, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове.ЦОС ФСБ России в своем релизе добавил, что в Москве и Подмосковье "проведены обыски, допросы, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность". Фигуранта арестовал Дорогомиловский районный суд Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота ФСБ показала видео задержания экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота. 2025-04-09T09:48 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)