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В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота
В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота - РИА Новости, 09.04.2025
В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота
Силовики в Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере, РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:48:00+03:00
2025-04-09T09:48:00+03:00
2025-04-09T11:05:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Силовики в Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере", - сказала она. Глущенко добавила, что преступление раскрыли следователи совместно с сотрудниками управления "Т" ФСБ России, УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО, фигурант задержан и уже арестован. Официально имя фигуранта не разглашается, но, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове.ЦОС ФСБ России в своем релизе добавил, что в Москве и Подмосковье "проведены обыски, допросы, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность". Фигуранта арестовал Дорогомиловский районный суд Москвы.
https://ria.ru/20250323/rozysk-2006778790.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержание экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота
ФСБ показала видео задержания экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота.
2025-04-09T09:48
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота
СК: экс-замглавы управления Росморречфлота задержали в Москве за взятку