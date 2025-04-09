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В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота - РИА Новости, 09.04.2025
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09:48 09.04.2025 (обновлено: 11:05 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/zaderzhanie-2010168007.html
В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота
В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота - РИА Новости, 09.04.2025
В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота
Силовики в Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере, РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:48:00+03:00
2025-04-09T11:05:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Силовики в Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере", - сказала она. Глущенко добавила, что преступление раскрыли следователи совместно с сотрудниками управления "Т" ФСБ России, УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО, фигурант задержан и уже арестован. Официально имя фигуранта не разглашается, но, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове.ЦОС ФСБ России в своем релизе добавил, что в Москве и Подмосковье "проведены обыски, допросы, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность". Фигуранта арестовал Дорогомиловский районный суд Москвы.
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россия
москва
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержание экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота
ФСБ показала видео задержания экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота.
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происшествия, россия, москва, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве задержали экс-сотрудника Росморречфлота

СК: экс-замглавы управления Росморречфлота задержали в Москве за взятку

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Силовики в Москве задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере", - сказала она.
Глущенко добавила, что преступление раскрыли следователи совместно с сотрудниками управления "Т" ФСБ России, УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО, фигурант задержан и уже арестован.
Официально имя фигуранта не разглашается, но, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове.
ЦОС ФСБ России в своем релизе добавил, что в Москве и Подмосковье "проведены обыски, допросы, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность". Фигуранта арестовал Дорогомиловский районный суд Москвы.
У входа в здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск
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ПроисшествияРоссияМоскваФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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