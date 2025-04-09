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Японскую актрису арестовали за избиение медсестры - РИА Новости, 09.04.2025
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04:35 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/yaponiya-2010142386.html
Японскую актрису арестовали за избиение медсестры
Японскую актрису арестовали за избиение медсестры - РИА Новости, 09.04.2025
Японскую актрису арестовали за избиение медсестры
Известная японская актриса Актриса Рёко Хиросуэ арестована при странных обстоятельствах: доставленная в больницу после ДТП, она набросилась на медсестру, избила РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:35:00+03:00
2025-04-09T04:35:00+03:00
сидзуока (префектура)
япония
люк бессон
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ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Известная японская актриса Актриса Рёко Хиросуэ арестована при странных обстоятельствах: доставленная в больницу после ДТП, она набросилась на медсестру, избила ее и поцарапала; это и стало причиной ареста, сообщил телеканал NHK. В ночь на 8 апреля актриса на своем автомобиле врезалась в фургон на автостраде в префектуре Сидзуока. Полиция обратила внимание на странное поведение Хиросуэ: она то вставала, то садилась, пыталась даже перейти через полосы на автотрассе. Из-за ее неспокойного поведения стражам порядка не удалось взять у нее тест на алкоголь, но запаха алкоголя не было. Она вела себя настолько неспокойно, что полиции пришлось вызвать подкрепление, чтобы доставить ее в больницу. Во время ожидания приема врача в больнице актриса также вела себя неспокойно, ходила по коридору, а когда подоспевшая медсестра попыталась ее остановить, Рёко Хиросуэ набросилась на нее, избила и поцарапала. Она была арестована за причинение телесных повреждений. О тесте на запрещенные вещества не сообщается. Между тем на официальной странице размещено заявление с извинениями за поведение "в паническом состоянии". Рёко Хиросуэ стала известной в Японии с подросткового возраста, дебютировав как актриса и певица. Влет популярности юной актрисы породил такое социальное явление как "хиросуэ-бум". В мировое кино она пришла, сыграв главную роль в фильме "Васаби" Люка Бессона, а затем главную женскую роль в фильме "Ушедшие" (японское название "Провожающий"), получившем премию "Оскар" как лучший иностранный фильм. У актрисы трое детей.
https://ria.ru/20250408/uchastok-2010053013.html
https://ria.ru/20250331/turtsiya-2008451335.html
сидзуока (префектура)
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сидзуока (префектура), япония, люк бессон, в мире
Сидзуока (префектура), Япония, Люк Бессон, В мире
Японскую актрису арестовали за избиение медсестры

Актриса Реко Хиросуэ, доставленная в больницу после ДТП, избила медсестру

© AP Photo / Hiro KomaeПолиция в Японии
Полиция в Японии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Полиция в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Известная японская актриса Актриса Рёко Хиросуэ арестована при странных обстоятельствах: доставленная в больницу после ДТП, она набросилась на медсестру, избила ее и поцарапала; это и стало причиной ареста, сообщил телеканал NHK.
В ночь на 8 апреля актриса на своем автомобиле врезалась в фургон на автостраде в префектуре Сидзуока. Полиция обратила внимание на странное поведение Хиросуэ: она то вставала, то садилась, пыталась даже перейти через полосы на автотрассе. Из-за ее неспокойного поведения стражам порядка не удалось взять у нее тест на алкоголь, но запаха алкоголя не было. Она вела себя настолько неспокойно, что полиции пришлось вызвать подкрепление, чтобы доставить ее в больницу.
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Во время ожидания приема врача в больнице актриса также вела себя неспокойно, ходила по коридору, а когда подоспевшая медсестра попыталась ее остановить, Рёко Хиросуэ набросилась на нее, избила и поцарапала. Она была арестована за причинение телесных повреждений.
О тесте на запрещенные вещества не сообщается. Между тем на официальной странице размещено заявление с извинениями за поведение "в паническом состоянии".
Рёко Хиросуэ стала известной в Японии с подросткового возраста, дебютировав как актриса и певица. Влет популярности юной актрисы породил такое социальное явление как "хиросуэ-бум". В мировое кино она пришла, сыграв главную роль в фильме "Васаби" Люка Бессона, а затем главную женскую роль в фильме "Ушедшие" (японское название "Провожающий"), получившем премию "Оскар" как лучший иностранный фильм. У актрисы трое детей.
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