Японскую актрису арестовали за избиение медсестры
Актриса Реко Хиросуэ, доставленная в больницу после ДТП, избила медсестру
© AP Photo / Hiro KomaeПолиция в Японии
© AP Photo / Hiro Komae
Полиция в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Известная японская актриса Актриса Рёко Хиросуэ арестована при странных обстоятельствах: доставленная в больницу после ДТП, она набросилась на медсестру, избила ее и поцарапала; это и стало причиной ареста, сообщил телеканал NHK.
В ночь на 8 апреля актриса на своем автомобиле врезалась в фургон на автостраде в префектуре Сидзуока. Полиция обратила внимание на странное поведение Хиросуэ: она то вставала, то садилась, пыталась даже перейти через полосы на автотрассе. Из-за ее неспокойного поведения стражам порядка не удалось взять у нее тест на алкоголь, но запаха алкоголя не было. Она вела себя настолько неспокойно, что полиции пришлось вызвать подкрепление, чтобы доставить ее в больницу.
Во время ожидания приема врача в больнице актриса также вела себя неспокойно, ходила по коридору, а когда подоспевшая медсестра попыталась ее остановить, Рёко Хиросуэ набросилась на нее, избила и поцарапала. Она была арестована за причинение телесных повреждений.
О тесте на запрещенные вещества не сообщается. Между тем на официальной странице размещено заявление с извинениями за поведение "в паническом состоянии".
Рёко Хиросуэ стала известной в Японии с подросткового возраста, дебютировав как актриса и певица. Влет популярности юной актрисы породил такое социальное явление как "хиросуэ-бум". В мировое кино она пришла, сыграв главную роль в фильме "Васаби" Люка Бессона, а затем главную женскую роль в фильме "Ушедшие" (японское название "Провожающий"), получившем премию "Оскар" как лучший иностранный фильм. У актрисы трое детей.
Известный турецкий певец Конак умер во время выступления
31 марта, 16:41