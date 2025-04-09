https://ria.ru/20250409/yaponiya-2010142386.html

Японскую актрису арестовали за избиение медсестры

Японскую актрису арестовали за избиение медсестры - РИА Новости, 09.04.2025

Японскую актрису арестовали за избиение медсестры

Известная японская актриса Актриса Рёко Хиросуэ арестована при странных обстоятельствах: доставленная в больницу после ДТП, она набросилась на медсестру, избила РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:35:00+03:00

2025-04-09T04:35:00+03:00

2025-04-09T04:35:00+03:00

сидзуока (префектура)

япония

люк бессон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004256812_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_2f3929f53b7d7880132d59add28b6671.jpg

ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Известная японская актриса Актриса Рёко Хиросуэ арестована при странных обстоятельствах: доставленная в больницу после ДТП, она набросилась на медсестру, избила ее и поцарапала; это и стало причиной ареста, сообщил телеканал NHK. В ночь на 8 апреля актриса на своем автомобиле врезалась в фургон на автостраде в префектуре Сидзуока. Полиция обратила внимание на странное поведение Хиросуэ: она то вставала, то садилась, пыталась даже перейти через полосы на автотрассе. Из-за ее неспокойного поведения стражам порядка не удалось взять у нее тест на алкоголь, но запаха алкоголя не было. Она вела себя настолько неспокойно, что полиции пришлось вызвать подкрепление, чтобы доставить ее в больницу. Во время ожидания приема врача в больнице актриса также вела себя неспокойно, ходила по коридору, а когда подоспевшая медсестра попыталась ее остановить, Рёко Хиросуэ набросилась на нее, избила и поцарапала. Она была арестована за причинение телесных повреждений. О тесте на запрещенные вещества не сообщается. Между тем на официальной странице размещено заявление с извинениями за поведение "в паническом состоянии". Рёко Хиросуэ стала известной в Японии с подросткового возраста, дебютировав как актриса и певица. Влет популярности юной актрисы породил такое социальное явление как "хиросуэ-бум". В мировое кино она пришла, сыграв главную роль в фильме "Васаби" Люка Бессона, а затем главную женскую роль в фильме "Ушедшие" (японское название "Провожающий"), получившем премию "Оскар" как лучший иностранный фильм. У актрисы трое детей.

https://ria.ru/20250408/uchastok-2010053013.html

https://ria.ru/20250331/turtsiya-2008451335.html

сидзуока (префектура)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сидзуока (префектура), япония, люк бессон, в мире