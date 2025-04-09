https://ria.ru/20250409/yamal-2010274997.html

На Ямале мигрантам с патентами запретят работать в торговле и сфере питания

На Ямале мигрантам с патентами запретят работать в торговле и сфере питания - РИА Новости, 09.04.2025

На Ямале мигрантам с патентами запретят работать в торговле и сфере питания

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретят мигрантам работать на основании патентов в сфере торговли, развлечений, общественного питания и образования,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:54:00+03:00

2025-04-09T15:54:00+03:00

2025-04-09T15:54:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретят мигрантам работать на основании патентов в сфере торговли, развлечений, общественного питания и образования, следует из проекта постановления главы региона. "Установить запрет на 2025 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", - говорится в документе. Уточняется, иностранцы на основании патентов не смогут работать в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания, в образовании, в области здравоохранения и соцуслуг, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также заниматься транспортировкой и хранением. Помимо этого, им запрещена профессиональная, научная, техническая деятельность, а также деятельность по операциям с недвижимым имуществом. Не смогут иностранцы с патентами работать и в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, в домашних хозяйствах с наемными работниками, на обрабатывающих производствах, за исключением производства кокса и нефтепродуктов. В мае 2024 года губернатор ЯНАО подписал постановление, согласно которому иностранным гражданам на основе патентов запретили работать на автомобильном грузовом транспорте и предоставлять услуги по перевозкам, а также работать в других сферах сухопутного пассажирского транспорта.

https://ria.ru/20250319/artyukhov-2005996706.html

https://ria.ru/20250319/yamal-2005990877.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао)