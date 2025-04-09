https://ria.ru/20250409/yamal-2010274997.html
На Ямале мигрантам с патентами запретят работать в торговле и сфере питания
На Ямале мигрантам с патентами запретят работать в торговле и сфере питания - РИА Новости, 09.04.2025
На Ямале мигрантам с патентами запретят работать в торговле и сфере питания
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретят мигрантам работать на основании патентов в сфере торговли, развлечений, общественного питания и образования,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:54:00+03:00
2025-04-09T15:54:00+03:00
2025-04-09T15:54:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретят мигрантам работать на основании патентов в сфере торговли, развлечений, общественного питания и образования, следует из проекта постановления главы региона. "Установить запрет на 2025 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", - говорится в документе. Уточняется, иностранцы на основании патентов не смогут работать в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания, в образовании, в области здравоохранения и соцуслуг, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также заниматься транспортировкой и хранением. Помимо этого, им запрещена профессиональная, научная, техническая деятельность, а также деятельность по операциям с недвижимым имуществом. Не смогут иностранцы с патентами работать и в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, в домашних хозяйствах с наемными работниками, на обрабатывающих производствах, за исключением производства кокса и нефтепродуктов. В мае 2024 года губернатор ЯНАО подписал постановление, согласно которому иностранным гражданам на основе патентов запретили работать на автомобильном грузовом транспорте и предоставлять услуги по перевозкам, а также работать в других сферах сухопутного пассажирского транспорта.
https://ria.ru/20250319/artyukhov-2005996706.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
На Ямале мигрантам с патентами запретят работать в торговле и сфере питания
Власти Ямала запретят мигрантам с патентами работать в торговле и сфере питания
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретят мигрантам работать на основании патентов в сфере торговли, развлечений, общественного питания и образования, следует из проекта постановления главы региона.
"Установить запрет на 2025 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", - говорится в документе.
Уточняется, иностранцы на основании патентов не смогут работать в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания, в образовании, в области здравоохранения и соцуслуг, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также заниматься транспортировкой и хранением.
Помимо этого, им запрещена профессиональная, научная, техническая деятельность, а также деятельность по операциям с недвижимым имуществом. Не смогут иностранцы с патентами работать и в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, в домашних хозяйствах с наемными работниками, на обрабатывающих производствах, за исключением производства кокса и нефтепродуктов.
В мае 2024 года губернатор ЯНАО подписал постановление, согласно которому иностранным гражданам на основе патентов запретили работать на автомобильном грузовом транспорте и предоставлять услуги по перевозкам, а также работать в других сферах сухопутного пассажирского транспорта.