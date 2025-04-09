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Против экс-совладельца "Азбуки вкуса" возбудили новое дело

Против экс-совладельца "Азбуки вкуса" возбудили новое дело - РИА Новости, 09.04.2025

Против экс-совладельца "Азбуки вкуса" возбудили новое дело

В отношении экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского, Павла Масловского и Светланы Безруковой, обвиняемых в мошенничестве, возбудили новое дело по... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:11:00+03:00

2025-04-09T18:11:00+03:00

2025-04-09T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В отношении экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского, Павла Масловского и Светланы Безруковой, обвиняемых в мошенничестве, возбудили новое дело по статьям об организации преступного сообщества или участии в нем, а также растрате, сообщили в бюро "Бартолиус", адвокаты которого представляют в деле интересы потерпевших. "В зале суда, сразу после оглашения приговора, фигурантам громкого уголовного дела о хищении 126 миллионов долларов акционерами V.M.H.Y. Holdings Limited: Кириллу Якубовскому, Павлу Масловскому и Светлане Безруковой вручили уведомление о возбуждении уголовного дела и предъявлении нового обвинения по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) и по пяти эпизодам ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении. Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам за мошенничество. Кроме того, суд назначил пять лет общего режима Безруковой и по совокупности с уже имеющимся приговором 13,5 лет Масловскому. По данным следствия, Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, оказался причастен к хищению 126 миллионов долларов. По делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга - ООО "ППФИН Холдинг" - Светлана Безрукова и бывший соучредитель V.M.H.Y. Павел Масловский. Материалы были выделены из "большого" дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited. Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014-м он отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".

https://ria.ru/20250405/habarovsk-2009506919.html

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происшествия, россия, москва, азбука вкуса