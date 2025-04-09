Выставка о спасении Кремля откроется в Оружейной палате 25 апреля
Выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища" откроется 25 апреля
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища", посвященная спасению музея в годы Великой Отечественной войны, откроется в Оружейной палате 25 апреля, сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.
"Двадцать пятого апреля 2025 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты откроется выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища", посвященная героическим страницам в истории музея - спасению кремлевского архитектурного ансамбля и собрания Оружейной палаты в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы"
8 апреля, 11:59
На выставке будут представлены более 50 предметов, большинство из которых пережили эвакуацию и вернулись в Оружейную палату, отметили в пресс-службе. Среди них стеклянная и фарфоровая посуда, парадное оружие, предметы декоративно-прикладного искусства. Некоторые из спасенных реликвий никогда не демонстрировались ранее.
В музее напомнили, что стены и башни Московского Кремля были замаскированы под жилые здания для защиты от налетов немецкой авиации, купола церквей и соборов на Соборной площади закрашены темной краской. Экспонаты Оружейной палаты по решению руководителей государства и коменданта Кремля Николая Спиридонова были эвакуированы на Урал в трех пульмановских вагонах, коллекцию сопровождал директор Оружейной палаты Николай Захаров. В 1945 году она вернулась В Москву в целости и сохранности, подчеркнули в музее.
В рамках выставки гости узнают о том, как сотрудникам Оружейной палаты удалось провести эвакуацию экспонатов в считанные дни, и увидят такие знаковые экспонаты, как орден Славы, который предназначался для военнослужащих рядового и сержантского состава, ордена Александра Невского, Кутузова, Суворова, Ушакова, Нахимова и Жукова, орден Отечественной войны I степени, медали "За оборону Сталинграда", "За взятие Берлина" и многие другие. На выставке также разместятся агитационные материалы того времени, в том числе творение художников Николая Жукова и Виктора Климашина "Отстоим Москву!" и один из последних плакатов Великой Отечественной войны: "Победоносной Родине – Слава!", созданный Алексеем Кокорекиным.
В экспозиции также будет особый раздел, посвященный ордену "Победа" – награде для высшего командования Советской армии, учрежденной в 1943 году. Кроме того, важное место на выставке займут предметы, принадлежавшие директору Оружейной палаты Николаю Захарову. Во время эвакуации он смог организовать коллектив и обеспечить выполнение основных задач – составление новых описей и других учетных документов, составление единой учетной книги с занесением ювелирных данных и сведений о сохранности памятников.