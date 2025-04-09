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Выставка о спасении Кремля откроется в Оружейной палате 25 апреля - РИА Новости, 09.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:35 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/vystavka-2010314545.html
Выставка о спасении Кремля откроется в Оружейной палате 25 апреля
Выставка о спасении Кремля откроется в Оружейной палате 25 апреля - РИА Новости, 09.04.2025
Выставка о спасении Кремля откроется в Оружейной палате 25 апреля
Выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища", посвященная спасению музея в годы Великой Отечественной войны, откроется в Оружейной палате 25... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:35:00+03:00
2025-04-09T17:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
александр невский
московский кремль (музей-заповедник)
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища", посвященная спасению музея в годы Великой Отечественной войны, откроется в Оружейной палате 25 апреля, сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля. "Двадцать пятого апреля 2025 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты откроется выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища", посвященная героическим страницам в истории музея - спасению кремлевского архитектурного ансамбля и собрания Оружейной палаты в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. На выставке будут представлены более 50 предметов, большинство из которых пережили эвакуацию и вернулись в Оружейную палату, отметили в пресс-службе. Среди них стеклянная и фарфоровая посуда, парадное оружие, предметы декоративно-прикладного искусства. Некоторые из спасенных реликвий никогда не демонстрировались ранее. В музее напомнили, что стены и башни Московского Кремля были замаскированы под жилые здания для защиты от налетов немецкой авиации, купола церквей и соборов на Соборной площади закрашены темной краской. Экспонаты Оружейной палаты по решению руководителей государства и коменданта Кремля Николая Спиридонова были эвакуированы на Урал в трех пульмановских вагонах, коллекцию сопровождал директор Оружейной палаты Николай Захаров. В 1945 году она вернулась В Москву в целости и сохранности, подчеркнули в музее. В рамках выставки гости узнают о том, как сотрудникам Оружейной палаты удалось провести эвакуацию экспонатов в считанные дни, и увидят такие знаковые экспонаты, как орден Славы, который предназначался для военнослужащих рядового и сержантского состава, ордена Александра Невского, Кутузова, Суворова, Ушакова, Нахимова и Жукова, орден Отечественной войны I степени, медали "За оборону Сталинграда", "За взятие Берлина" и многие другие. На выставке также разместятся агитационные материалы того времени, в том числе творение художников Николая Жукова и Виктора Климашина "Отстоим Москву!" и один из последних плакатов Великой Отечественной войны: "Победоносной Родине – Слава!", созданный Алексеем Кокорекиным. В экспозиции также будет особый раздел, посвященный ордену "Победа" – награде для высшего командования Советской армии, учрежденной в 1943 году. Кроме того, важное место на выставке займут предметы, принадлежавшие директору Оружейной палаты Николаю Захарову. Во время эвакуации он смог организовать коллектив и обеспечить выполнение основных задач – составление новых описей и других учетных документов, составление единой учетной книги с занесением ювелирных данных и сведений о сохранности памятников.
https://ria.ru/20250408/gosduma-2009984436.html
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москва, александр невский, московский кремль (музей-заповедник), россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Александр Невский, Московский Кремль (музей-заповедник), Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Выставка о спасении Кремля откроется в Оружейной палате 25 апреля

Выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища" откроется 25 апреля

© РИА Новости / Алексей МайшевМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища", посвященная спасению музея в годы Великой Отечественной войны, откроется в Оружейной палате 25 апреля, сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.
"Двадцать пятого апреля 2025 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты откроется выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища", посвященная героическим страницам в истории музея - спасению кремлевского архитектурного ансамбля и собрания Оружейной палаты в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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На выставке будут представлены более 50 предметов, большинство из которых пережили эвакуацию и вернулись в Оружейную палату, отметили в пресс-службе. Среди них стеклянная и фарфоровая посуда, парадное оружие, предметы декоративно-прикладного искусства. Некоторые из спасенных реликвий никогда не демонстрировались ранее.
В музее напомнили, что стены и башни Московского Кремля были замаскированы под жилые здания для защиты от налетов немецкой авиации, купола церквей и соборов на Соборной площади закрашены темной краской. Экспонаты Оружейной палаты по решению руководителей государства и коменданта Кремля Николая Спиридонова были эвакуированы на Урал в трех пульмановских вагонах, коллекцию сопровождал директор Оружейной палаты Николай Захаров. В 1945 году она вернулась В Москву в целости и сохранности, подчеркнули в музее.
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В рамках выставки гости узнают о том, как сотрудникам Оружейной палаты удалось провести эвакуацию экспонатов в считанные дни, и увидят такие знаковые экспонаты, как орден Славы, который предназначался для военнослужащих рядового и сержантского состава, ордена Александра Невского, Кутузова, Суворова, Ушакова, Нахимова и Жукова, орден Отечественной войны I степени, медали "За оборону Сталинграда", "За взятие Берлина" и многие другие. На выставке также разместятся агитационные материалы того времени, в том числе творение художников Николая Жукова и Виктора Климашина "Отстоим Москву!" и один из последних плакатов Великой Отечественной войны: "Победоносной Родине – Слава!", созданный Алексеем Кокорекиным.
В экспозиции также будет особый раздел, посвященный ордену "Победа" – награде для высшего командования Советской армии, учрежденной в 1943 году. Кроме того, важное место на выставке займут предметы, принадлежавшие директору Оружейной палаты Николаю Захарову. Во время эвакуации он смог организовать коллектив и обеспечить выполнение основных задач – составление новых описей и других учетных документов, составление единой учетной книги с занесением ювелирных данных и сведений о сохранности памятников.
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