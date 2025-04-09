https://ria.ru/20250409/vysotskiy-2010309803.html

Как Высоцкий чуть не сыграл Штирлица: история "Семнадцати мгновений весны"

Как Высоцкий чуть не сыграл Штирлица: история "Семнадцати мгновений весны" - РИА Новости, 09.04.2025

Как Высоцкий чуть не сыграл Штирлица: история "Семнадцати мгновений весны"

Владимир Высоцкий — легендарный советский поэт, актёр театра и кино, автор и исполнитель песен, бард, прозаик, сценарист. Для советского народа он стал голосом... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:47:00+03:00

2025-04-09T18:47:00+03:00

2025-04-09T18:47:00+03:00

черногория

владимир высоцкий (автор песен)

остап бендер

московский театр миниатюр

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Высоцкий — легендарный советский поэт, актёр театра и кино, автор и исполнитель песен, бард, прозаик, сценарист. Для советского народа он стал голосом эпохи, который не боялся сказать правду вслух и спеть ее для миллионов людей.Но мало кто знает, что ему не удалось сняться в таких знаменитых картинах как "12 стульев", "Емельян Пугачев" и "Золотой теленок". И это далеко не все ленты, где он мог появиться. Была та, которая могла б изменить вообще всю его жизнь.Театральная карьераВ1960 году Владимир Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ, а годом ранее он дебютировал в кино: сыграл эпизодическую роль в фильме "Сверстницы".С 1960 года работал в Московском драматическом театре имени Пушкина, с 1962 года — в Московском театре миниатюр, с осени 1964 года — в Московском театре на Таганке.Многие песни были написаны Высоцким для театральных спектаклей и кинофильмов, в том числе для фильма "Вертикаль". В картине Владимир сыграл свою первую большую кинороль.Роли, о которых никто не догадывалсяВысоцкий сыграл моряка в первом отечественном фильме-катастрофе "713-й просит посадку", который вышел в 1962 году. Благодаря этому фильму он познакомился со своей второй женой Людмилой Абрамовой.Обстоятельства были романтичными. Перед началом съемок, еще не зная никого из партнеров по фильму, актер подошел после драки в гостиничном ресторане к первой встречной девушке. Он занял у нее денег, чтобы заплатить за разбитую посуду. Девушкой оказалась актриса Абрамова.Через три года Владимир появится в фильме "Стряпуха". Роль гармониста Пчелки одна из самых необычных у Высоцкого. Во первых, поэта перекрасили в блондина, во вторых, персонаж Высоцкого говорит и поет не своим голосом.По официальной версии, актера просто не смогли найти, когда пришло время озвучивать фильм. Предполагается, что с самого начала съемок Владимир Высоцкий ударился в загул. По итогу критики картину не приняли, а вот зрителям кино пришлось по вкусу.Позже в 1974-м Высоцкого пригласили в советско-югославскую картину "Единственная дорога", благодаря чему актер смог съездить в Черногорию. Рассказывают, что режиссёр фильма предложил Высоцкому любую роль на выбор. Тот к удивлению многих выбрал самую маленькую роль военнопленного. Неизвестно почему, не хотел сниматься или из-за нехватки времени. Реплик у героя Высоцкого не было вообще, однако поэт написал для фильма три песни. К сожалению, в картину вошла лишь одна.Кроме того, многие не знают, но голос барда достался персонажу из "Волшебника Изумрудного города", волку, подручному Бастинды. В мультипликацию Высоцкий попал за компанию с коллегой Вениамином Смеховым, который озвучивал злую колдунью.Удивительно, почему советские чиновники, которые не любили Высоцкого, сменили гнев на милость и допустили его к участию в сказке. Возможно, причиной стало то, что роль актеру досталась далеко не главная. Изначально такого персонажа в сказке не было, а голос Высоцкого узнается с трудом.Кого не сыграл ВысоцкийКандидатуру Высоцкого на различные роли зачастую отсекали по приказу вышестоящего начальства, но иногда у режиссёров имелись и другие веские причины.Часто выходило так, что даже в гриме и костюме Высоцкий оставался сам собой. Он затмевал персонажей. По этой причине Георгий Данелия не отдал Высоцкому роль Афони в одноименной комедии.Также Высоцкий мог сыграть Остапа Бендера дважды, но не получилось.Первый раз в "Золотом теленке". Высоцкому просто не подошёл персонаж по натуре. Режиссёр отдал главную роль Сергею Юрскому.Когда начались долгие поиски актера на роль Остапа Бендера во второй раз, то Гайдай остановился на Высоцком. Но в последний момент актер выпал из проекта. Ходили слухи, будто начальство велело режиссёру отказаться от него. Однако и сам Гайдай, и его жена актриса Нина Гребешкова в интервью рассказывали, что Высоцкий к старту съемок "заболел", то есть запил.Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич тоже видел Владимира Высоцкого в роли Д'Артаньяна, но помешала занятость барда в фильме "Место встречи изменить нельзя". В итоге роль досталась Михаилу Боярскому.Был ли кастинг в "Семнадцать мгновений весны"?В открытых архивах нет официальных документов о пробах Высоцкого на роль Штирлица, однако корни легенды уходят в далекие 80-е годы.Режиссер картины Татьяна Лиознова в интервью от 1983 года упоминала, что рассматривала "неочевидных актеров" на роль Штирлица, но не назвала Высоцкого прямо. Позже ассистент Лиозновой рассказывал про кандидатов на роль так: "Был странный тип с гитарой — талантливо, но не наш Штирлиц".Эти намеки были восприняты СМИ буквально, из-за чего многие решили, что речь идет о Владимире Высоцком. Однако никаких пробных записей с Высоцким так и не было найдено. Более того, киновед Александр Шпагин считал, что это слух, запущенный после смерти Высоцкого, был задуман специально. Для того, чтобы подчеркнуть "непризнанность" барда, а также показать его неугодность советским властям, которые не хотели, чтобы роль шпиона досталась поэту.

черногория

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черногория, владимир высоцкий (автор песен), остап бендер, московский театр миниатюр