https://ria.ru/20250409/vyruchka-2010305117.html

Выручка "ИКС Холдинга" в 2024 году выросла на 60%, до 260 млрд рублей

Выручка "ИКС Холдинга" в 2024 году выросла на 60%, до 260 млрд рублей - РИА Новости, 09.04.2025

Выручка "ИКС Холдинга" в 2024 году выросла на 60%, до 260 млрд рублей

Выручка "ИКС Холдинга" по итогам 2024 года выросла на 60%, превысив 260 миллиардов рублей, а общий объем инвестиций в разработку и производство... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:06:00+03:00

2025-04-09T17:06:00+03:00

2025-04-09T17:06:00+03:00

россия

технологии

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Выручка "ИКС Холдинга" по итогам 2024 года выросла на 60%, превысив 260 миллиардов рублей, а общий объем инвестиций в разработку и производство телеком-оборудования в этом году достигнет порядка 30 миллиардов рублей, рассказал гендиректор компании Алексей Шелобков. "В 2024 году мы выросли на больше чем 60%, выручка "ИКС Холдинга" больше 260 миллиардов рублей. И это действительно очень хороший показатель. Причем он хорош, потому что помогает нам инвестировать как раз в то, чтобы создавать те самые технологические продукты, которые не убьют телеком, а наоборот, дадут отечественному великому телекому те самые недосягаемые возможности, которые нужны любой самостоятельной отрасли", - сказал он в рамках конференции "Ведомости Телеком 2025". "Наши основные инвестиции - это все про разработку базовых станций с тремя из операторов. Нас связывают долгосрочные форвардные контракты, в это направление инвестируем очень много. К концу этого года общий объем инвестиций составит уже около 30 миллиардов рублей в это направление", - добавил Шелобков. По его словам, телеком-отрасль не может стоять на месте, нужны новые продукты и новые технологии. "Сейчас это все про людей, потом будет про машины, беспилотный транспорт, глобальное покрытие", - прокомментировал гендиректор. Он также напомнил, что сейчас идет подготовка к старту серийного производства, и в 2025 году будут произведены первые базовые станции. Компания планирует представить их на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в начале июня. По его словам, число сотрудников "ИКС Холдинга" по итогам прошлого года достигло 11 тысяч, из них 70% - инженеры. К апрелю 2025 года оно выросло до 13 тысяч. "ИКС Холдинг" - компания, основанная в 2018 году, она объединила все активы предпринимателя Антона Черепенникова в сфере цифровых технологий. С 2020 года по март 2022 года холдинг входил в состав USM Telecom. В группу входят компании Yadro, "Криптонит", группа компаний "Цитадель" и проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

https://ria.ru/20250131/mishustin-1996566820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии