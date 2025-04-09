ВТО предупредила о последствиях разделения мировой экономики на два блока
ВТО: разделение мировой экономики на два блока может сократить ВВП почти на 7%
Штаб-квартира ВТО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости. Разделение мировой экономики на два блока между США и КНР может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7%, говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте организации.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
"Особую обеспокоенность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим причинам. Разделение мировой экономики на два блока (США и КНР – ред.) может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7%. Более того, переориентация торговли остается непосредственной и насущной угрозой, требующей скоординированных глобальных ответных мер. Мы настоятельно призываем всех членов ВТО решить эту проблему путем сотрудничества и диалога", - сказано в документе.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.