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ВТО предупредила о последствиях разделения мировой экономики на два блока - РИА Новости, 09.04.2025
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21:15 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/vvp-2010346433.html
ВТО предупредила о последствиях разделения мировой экономики на два блока
ВТО предупредила о последствиях разделения мировой экономики на два блока - РИА Новости, 09.04.2025
ВТО предупредила о последствиях разделения мировой экономики на два блока
Разделение мировой экономики на два блока между США и КНР может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7%, говорится в опубликованном... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T21:15:00+03:00
2025-04-09T21:15:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости. Разделение мировой экономики на два блока между США и КНР может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7%, говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте организации. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. "Особую обеспокоенность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим причинам. Разделение мировой экономики на два блока (США и КНР – ред.) может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7%. Более того, переориентация торговли остается непосредственной и насущной угрозой, требующей скоординированных глобальных ответных мер. Мы настоятельно призываем всех членов ВТО решить эту проблему путем сотрудничества и диалога", - сказано в документе. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
https://ria.ru/20250409/vto-2010345853.html
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сша
китай
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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ВТО предупредила о последствиях разделения мировой экономики на два блока

ВТО: разделение мировой экономики на два блока может сократить ВВП почти на 7%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО
Штаб-квартира ВТО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости. Разделение мировой экономики на два блока между США и КНР может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7%, говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте организации.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО
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"Особую обеспокоенность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим причинам. Разделение мировой экономики на два блока (США и КНР – ред.) может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7%. Более того, переориентация торговли остается непосредственной и насущной угрозой, требующей скоординированных глобальных ответных мер. Мы настоятельно призываем всех членов ВТО решить эту проблему путем сотрудничества и диалога", - сказано в документе.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
Трейдеры в торговом зале Франкфуртской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Reuters рассказал о перспективах роста экономики ЕС после введения пошлин
Вчера, 13:06
 
СШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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