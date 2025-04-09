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Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО - РИА Новости, 09.04.2025
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21:04 09.04.2025 (обновлено: 21:15 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vto-2010345853.html
Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО
Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО - РИА Новости, 09.04.2025
Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО
Негативные макроэкономические последствия пошлин не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, говорится в опубликованном заявлении главы... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T21:04:00+03:00
2025-04-09T21:15:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
нгози оконджо-ивеала
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ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости. Негативные макроэкономические последствия пошлин не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте организации. "Такой подход "один на один" между двумя крупнейшими экономиками мира, на долю которых в совокупности приходится примерно 3% мировой торговли, имеет более широкие последствия, которые могут серьезно повлиять на перспективы мировой экономики. Наши оценки, основанные на последних событиях, указывают на существенные риски, связанные с дальнейшей эскалацией. Негативные макроэкономические последствия не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, особенно на наименее развитые страны", - сказано в документе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
https://ria.ru/20250409/america-2010272649.html
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сша
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экономика, сша, китай, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, нгози оконджо-ивеала
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, Нгози Оконджо-Ивеала
Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО

Глава ВТО Оконджо-Ивеала: последствия пошлин для КНР затронут и другие экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости. Негативные макроэкономические последствия пошлин не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте организации.
"Такой подход "один на один" между двумя крупнейшими экономиками мира, на долю которых в совокупности приходится примерно 3% мировой торговли, имеет более широкие последствия, которые могут серьезно повлиять на перспективы мировой экономики. Наши оценки, основанные на последних событиях, указывают на существенные риски, связанные с дальнейшей эскалацией. Негативные макроэкономические последствия не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, особенно на наименее развитые страны", - сказано в документе.
Американцы - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Американцы перешли к отчаянным мерам из-за поступка Трампа
Вчера, 15:40
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Индексы Уолл-стрит растут на заявлении Трампа о приостановке пошлин
Вчера, 20:35
 
ЭкономикаСШАКитайДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импортНгози Оконджо-Ивеала
 
 
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