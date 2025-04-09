https://ria.ru/20250409/vto-2010345853.html

Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО

Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО - РИА Новости, 09.04.2025

Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО

Негативные макроэкономические последствия пошлин не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, говорится в опубликованном заявлении главы... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T21:04:00+03:00

2025-04-09T21:04:00+03:00

2025-04-09T21:15:00+03:00

экономика

сша

китай

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

нгози оконджо-ивеала

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ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости. Негативные макроэкономические последствия пошлин не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте организации. "Такой подход "один на один" между двумя крупнейшими экономиками мира, на долю которых в совокупности приходится примерно 3% мировой торговли, имеет более широкие последствия, которые могут серьезно повлиять на перспективы мировой экономики. Наши оценки, основанные на последних событиях, указывают на существенные риски, связанные с дальнейшей эскалацией. Негативные макроэкономические последствия не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, особенно на наименее развитые страны", - сказано в документе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.

https://ria.ru/20250409/america-2010272649.html

https://ria.ru/20250409/rost-2010343682.html

сша

китай

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экономика, сша, китай, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, нгози оконджо-ивеала