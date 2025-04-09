https://ria.ru/20250409/vto-2010343815.html
Товарооборот между Китаем и США может сократиться на 80 процентов
Товарооборот между Китаем и США может сократиться на 80 процентов - РИА Новости, 09.04.2025
Товарооборот между Китаем и США может сократиться на 80 процентов
Товарооборот между Китаем и США, по предварительным прогнозам ВТО, может сократиться на 80% из-за пошлин, говорится в заявлении главы Всемирной торговой... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:39:00+03:00
2025-04-09T20:39:00+03:00
2025-04-09T20:53:00+03:00
китай
сша
всемирная торговая организация (вто)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости. Товарооборот между Китаем и США, по предварительным прогнозам ВТО, может сократиться на 80% из-за пошлин, говорится в заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы, опубликованном на сайте организации."Растущая торговая напряженность между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения объемов двусторонней торговли. По нашим предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя странами может сократиться на целых 80%", - сказано в документе.Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html
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китай, сша, всемирная торговая организация (вто), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Всемирная торговая организация (ВТО), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Товарооборот между Китаем и США может сократиться на 80 процентов
ВТО: товарооборот между Китаем и США может сократиться на 80% из-за пошлин