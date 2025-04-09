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ПВО за сутки сбила 333 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:12 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/vsu-2010307645.html
ПВО за сутки сбила 333 беспилотника ВСУ
ПВО за сутки сбила 333 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
ПВО за сутки сбила 333 беспилотника ВСУ
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 333 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:12:00+03:00
2025-04-09T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
краснодарский край
турецкий поток
украина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 333 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Министерство обороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты 333 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции", — говорится в сводке.Отмечается, что российские военные также уничтожили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM.В среду стало известно, украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток"Накануне в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские объекты энергетики дважды подверглись атакам со стороны ВСУ.Как отметили в Минобороны, в результате атак ВСУ отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС, а также по причине атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора.Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010144432.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, краснодарский край, турецкий поток, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Турецкий поток, Украина
ПВО за сутки сбила 333 беспилотника ВСУ

Минобороны РФ: ПВО за сутки сбила 333 беспилотника ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 333 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Министерство обороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 333 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции", — говорится в сводке.
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Отмечается, что российские военные также уничтожили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM.
В среду стало известно, украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток"
Накануне в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские объекты энергетики дважды подверглись атакам со стороны ВСУ.
Как отметили в Минобороны, в результате атак ВСУ отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС, а также по причине атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора.
Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайТурецкий потокУкраина
 
 
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