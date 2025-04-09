https://ria.ru/20250409/vsu-2010307645.html

ПВО за сутки сбила 333 беспилотника ВСУ

ПВО за сутки сбила 333 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

ПВО за сутки сбила 333 беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 333 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:12:00+03:00

2025-04-09T17:12:00+03:00

2025-04-09T17:12:00+03:00

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турецкий поток

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 333 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Министерство обороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты 333 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции", — говорится в сводке.Отмечается, что российские военные также уничтожили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM.В среду стало известно, украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток"Накануне в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские объекты энергетики дважды подверглись атакам со стороны ВСУ.Как отметили в Минобороны, в результате атак ВСУ отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС, а также по причине атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора.Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010144432.html

https://ria.ru/20250409/ssha-2010266798.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, краснодарский край, турецкий поток, украина