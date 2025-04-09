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Минобороны показало уничтожение артиллерийского орудия ВСУ
Минобороны показало уничтожение артиллерийского орудия ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
Минобороны показало уничтожение артиллерийского орудия ВСУ
Минобороны России опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения орудия полевой артиллерии ВСУ операторами FPV-дронов на оптоволокне группировки РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:48:00+03:00
2025-04-09T16:48:00+03:00
2025-04-09T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения орудия полевой артиллерии ВСУ операторами FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" в зоне проведения спецоперации в Сумской области. В описании к видеоролику говорится, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" выявили огневую позицию ВСУ в лесополосе в Сумской области. Вражеский расчет вёл огонь в сторону российских подразделений. "После определения и подтверждения точных координат места нахождения артиллерии обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дронов на оптоволокне", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250408/minoborony-2010075346.html
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Уничтожение дроном орудия полевой артиллерии ВСУ в Сумской области
Уничтожение дроном орудия полевой артиллерии ВСУ в Сумской области
2025-04-09T16:48
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россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение артиллерийского орудия ВСУ
МО РФ показало уничтожение дроном артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области