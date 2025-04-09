https://ria.ru/20250409/vsu-2010294557.html

Минобороны показало уничтожение артиллерийского орудия ВСУ

Минобороны показало уничтожение артиллерийского орудия ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

Минобороны показало уничтожение артиллерийского орудия ВСУ

Минобороны России опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения орудия полевой артиллерии ВСУ операторами FPV-дронов на оптоволокне группировки РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:48:00+03:00

2025-04-09T16:48:00+03:00

2025-04-09T16:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения орудия полевой артиллерии ВСУ операторами FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" в зоне проведения спецоперации в Сумской области. В описании к видеоролику говорится, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" выявили огневую позицию ВСУ в лесополосе в Сумской области. Вражеский расчет вёл огонь в сторону российских подразделений. "После определения и подтверждения точных координат места нахождения артиллерии обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дронов на оптоволокне", - отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20250408/minoborony-2010075346.html

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Уничтожение дроном орудия полевой артиллерии ВСУ в Сумской области Уничтожение дроном орудия полевой артиллерии ВСУ в Сумской области 2025-04-09T16:48 true PT0M14S

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