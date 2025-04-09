Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ
Киев выплатит $10 млрд семьям погибших и раненных в Курской области боевиков ВСУ
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 9 апр – РИА Новости. Киев должен будет потратить более 10 миллиардов долларов на выплаты семьям погибших и раненым в ходе Курской операции солдатам ВСУ, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север".
В марте в Минобороны РФ заявляли, что общие потери ВСУ в ходе Курской операции раненными и погибшими составили более 70 тысяч военнослужащих. Украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных источника в группировке "Север".
«
"По подтверждённым данным, за время операции погибли 22 500 украинских военнослужащих, ещё 55 000 получили ранения или стали инвалидами. На выплаты семьям погибших было направлено 8,65 миллиардов долларов, а на компенсации раненым – 1,59 миллиарда долларов", - сказал источник.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Русская Немезида прописала высшую меру
3 апреля, 08:00