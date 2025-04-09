https://ria.ru/20250409/vsu-2010285739.html

Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ

Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ

Киев должен будет потратить более 10 миллиардов долларов на выплаты семьям погибших и раненым в ходе Курской операции солдатам ВСУ, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:22:00+03:00

2025-04-09T16:22:00+03:00

2025-04-09T16:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 9 апр – РИА Новости. Киев должен будет потратить более 10 миллиардов долларов на выплаты семьям погибших и раненым в ходе Курской операции солдатам ВСУ, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север".В марте в Минобороны РФ заявляли, что общие потери ВСУ в ходе Курской операции раненными и погибшими составили более 70 тысяч военнослужащих. Украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных источника в группировке "Север"."По подтверждённым данным, за время операции погибли 22 500 украинских военнослужащих, ещё 55 000 получили ранения или стали инвалидами. На выплаты семьям погибших было направлено 8,65 миллиардов долларов, а на компенсации раненым – 1,59 миллиарда долларов", - сказал источник.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, вооруженные силы украины, в мире, россия, курская область