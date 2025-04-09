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Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 09.04.2025 (обновлено: 16:30 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vsu-2010285739.html
Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ
Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ
Киев должен будет потратить более 10 миллиардов долларов на выплаты семьям погибших и раненым в ходе Курской операции солдатам ВСУ, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:22:00+03:00
2025-04-09T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
в мире
россия
курская область
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КУРСК, 9 апр – РИА Новости. Киев должен будет потратить более 10 миллиардов долларов на выплаты семьям погибших и раненым в ходе Курской операции солдатам ВСУ, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север".В марте в Минобороны РФ заявляли, что общие потери ВСУ в ходе Курской операции раненными и погибшими составили более 70 тысяч военнослужащих. Украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных источника в группировке "Север"."По подтверждённым данным, за время операции погибли 22 500 украинских военнослужащих, ещё 55 000 получили ранения или стали инвалидами. На выплаты семьям погибших было направлено 8,65 миллиардов долларов, а на компенсации раненым – 1,59 миллиарда долларов", - сказал источник.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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киев, вооруженные силы украины, в мире, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Курская область
Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ

Киев выплатит $10 млрд семьям погибших и раненных в Курской области боевиков ВСУ

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 9 апр – РИА Новости. Киев должен будет потратить более 10 миллиардов долларов на выплаты семьям погибших и раненым в ходе Курской операции солдатам ВСУ, сообщил РИА Новости источник в группировке "Север".
В марте в Минобороны РФ заявляли, что общие потери ВСУ в ходе Курской операции раненными и погибшими составили более 70 тысяч военнослужащих. Украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных источника в группировке "Север".
«
"По подтверждённым данным, за время операции погибли 22 500 украинских военнослужащих, ещё 55 000 получили ранения или стали инвалидами. На выплаты семьям погибших было направлено 8,65 миллиардов долларов, а на компенсации раненым – 1,59 миллиарда долларов", - сказал источник.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияКурская область
 
 
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