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ВСУ обстреляли "натовскими" снарядами территорию ДНР - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 09.04.2025 (обновлено: 16:59 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vsu-2010283992.html
ВСУ обстреляли "натовскими" снарядами территорию ДНР
ВСУ обстреляли "натовскими" снарядами территорию ДНР - РИА Новости, 09.04.2025
ВСУ обстреляли "натовскими" снарядами территорию ДНР
Украинские войска атаковали центр Горловки с применением беспилотников, а также обстреляли Никитовский район Горловки и поселок Мироновский "натовскими"... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:16:00+03:00
2025-04-09T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки с применением беспилотников, а также обстреляли Никитовский район Горловки и поселок Мироновский "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Мироновский: три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 8.35 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе, а также в 14.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250407/svo-2009788582.html
https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
ВСУ обстреляли "натовскими" снарядами территорию ДНР

ВСУ обстреляли Горловку и Мироновский снарядами натовского калибра

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия удара ВСУ по центру Горловки. 9 апреля 2025
Последствия удара ВСУ по центру Горловки. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия удара ВСУ по центру Горловки. 9 апреля 2025
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки с применением беспилотников, а также обстреляли Никитовский район Горловки и поселок Мироновский "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Мироновский: три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ВСУ в 8.35 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе, а также в 14.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
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