https://ria.ru/20250409/vsu-2010275715.html

Подполье: ВС России ударили по ремонтной базе ВСУ в Запорожской области

Подполье: ВС России ударили по ремонтной базе ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2025

Подполье: ВС России ударили по ремонтной базе ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России нанесли удар по ремонтной базе подразделений ВСУ в населенном пункте Кушугум Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:59:00+03:00

2025-04-09T15:59:00+03:00

2025-04-09T16:09:00+03:00

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по ремонтной базе подразделений ВСУ в населенном пункте Кушугум Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Было нанесено огневое поражение по ремонтной базе техники подразделений ВСУ, расположенной в населённом пункте Кушугум Запорожской области", - сказал Лебедев. Он отметил, что на этом объекте ремонтировали боевую технику ВСУ, задействованную на запорожском направлении. "Сюда с линии фронта доставляли повреждённые машины, ремонтировали их и снова отправляли в зону боевых действий, в результате удара были уничтожены станки и профессиональное оборудование, с помощью которого производился ремонт БМП, в том числе иностранного производства", - добавил подпольщик. По данным сопротивления, осколочные ранения получили расчёты техников, проводивших ремонтные работы. Также удар позволил затруднить восстановление и ротацию военной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность