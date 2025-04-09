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Подполье: ВС России ударили по ремонтной базе ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 09.04.2025 (обновлено: 16:09 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vsu-2010275715.html
Подполье: ВС России ударили по ремонтной базе ВСУ в Запорожской области
Подполье: ВС России ударили по ремонтной базе ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2025
Подполье: ВС России ударили по ремонтной базе ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы России нанесли удар по ремонтной базе подразделений ВСУ в населенном пункте Кушугум Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:59:00+03:00
2025-04-09T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по ремонтной базе подразделений ВСУ в населенном пункте Кушугум Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Было нанесено огневое поражение по ремонтной базе техники подразделений ВСУ, расположенной в населённом пункте Кушугум Запорожской области", - сказал Лебедев. Он отметил, что на этом объекте ремонтировали боевую технику ВСУ, задействованную на запорожском направлении. "Сюда с линии фронта доставляли повреждённые машины, ремонтировали их и снова отправляли в зону боевых действий, в результате удара были уничтожены станки и профессиональное оборудование, с помощью которого производился ремонт БМП, в том числе иностранного производства", - добавил подпольщик. По данным сопротивления, осколочные ранения получили расчёты техников, проводивших ремонтные работы. Также удар позволил затруднить восстановление и ротацию военной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье: ВС России ударили по ремонтной базе ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС России ударили по ремонтной базе ВСУ в запорожском Кушугуме

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по ремонтной базе подразделений ВСУ в населенном пункте Кушугум Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Было нанесено огневое поражение по ремонтной базе техники подразделений ВСУ, расположенной в населённом пункте Кушугум Запорожской области", - сказал Лебедев.
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Он отметил, что на этом объекте ремонтировали боевую технику ВСУ, задействованную на запорожском направлении.
"Сюда с линии фронта доставляли повреждённые машины, ремонтировали их и снова отправляли в зону боевых действий, в результате удара были уничтожены станки и профессиональное оборудование, с помощью которого производился ремонт БМП, в том числе иностранного производства", - добавил подпольщик.
По данным сопротивления, осколочные ранения получили расчёты техников, проводивших ремонтные работы. Также удар позволил затруднить восстановление и ротацию военной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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