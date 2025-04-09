https://ria.ru/20250409/vsu-2010274252.html

Международному сообществу доложат о преступлениях ВСУ в Курской области

Международному сообществу доложат о преступлениях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025

Международному сообществу доложат о преступлениях ВСУ в Курской области

Материалы о преступлениях ВСУ в Курской области будут представлены международному сообществу, заявил начальник отдела общественных связей ОДКБ Юрий Шувалов. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:51:00+03:00

2025-04-09T15:51:00+03:00

2025-04-09T16:32:00+03:00

вооруженные силы украины

одкб

специальная военная операция на украине

курская область

украина

юрий шувалов

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Материалы о преступлениях ВСУ в Курской области будут представлены международному сообществу, заявил начальник отдела общественных связей ОДКБ Юрий Шувалов."Я уверен, что те свидетельства, которые мы здесь видим и слышим, они, безусловно, будут представлены международному сообществу и будет им дана соответствующая оценка", - сказал Шувалов на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что выступает в личном качестве, а не от имени организации.В среду в пресс-центре проходит конференция, в рамках которой будет представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Военные преступления Вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области".

https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html

курская область

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вооруженные силы украины, одкб, курская область, украина, юрий шувалов