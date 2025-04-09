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Международному сообществу доложат о преступлениях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 09.04.2025 (обновлено: 16:32 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vsu-2010274252.html
Международному сообществу доложат о преступлениях ВСУ в Курской области
Международному сообществу доложат о преступлениях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Международному сообществу доложат о преступлениях ВСУ в Курской области
Материалы о преступлениях ВСУ в Курской области будут представлены международному сообществу, заявил начальник отдела общественных связей ОДКБ Юрий Шувалов. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:51:00+03:00
2025-04-09T16:32:00+03:00
вооруженные силы украины
одкб
специальная военная операция на украине
курская область
украина
юрий шувалов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Материалы о преступлениях ВСУ в Курской области будут представлены международному сообществу, заявил начальник отдела общественных связей ОДКБ Юрий Шувалов."Я уверен, что те свидетельства, которые мы здесь видим и слышим, они, безусловно, будут представлены международному сообществу и будет им дана соответствующая оценка", - сказал Шувалов на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что выступает в личном качестве, а не от имени организации.В среду в пресс-центре проходит конференция, в рамках которой будет представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Военные преступления Вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области".
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вооруженные силы украины, одкб, курская область, украина, юрий шувалов
Вооруженные силы Украины, ОДКБ, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Юрий Шувалов
Международному сообществу доложат о преступлениях ВСУ в Курской области

ОДКБ: материалы о преступлениях ВСУ в Курской области представят всему миру

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Материалы о преступлениях ВСУ в Курской области будут представлены международному сообществу, заявил начальник отдела общественных связей ОДКБ Юрий Шувалов.
"Я уверен, что те свидетельства, которые мы здесь видим и слышим, они, безусловно, будут представлены международному сообществу и будет им дана соответствующая оценка", - сказал Шувалов на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что выступает в личном качестве, а не от имени организации.
В среду в пресс-центре проходит конференция, в рамках которой будет представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Военные преступления Вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныОДКБКурская областьУкраинаЮрий Шувалов
 
 
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