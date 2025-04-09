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ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах Горналя и Олешни Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:45:00+03:00
2025-04-09T14:45:00+03:00
2025-04-09T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах Горналя и Олешни Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов, а также у Александрии, Беловодов, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250408/svo-2009996072.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области