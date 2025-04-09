https://ria.ru/20250409/vsu-2010238989.html

В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал объект энергоснабжения

В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал объект энергоснабжения - РИА Новости, 09.04.2025

В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал объект энергоснабжения

Электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу сельхозпредприятия. повреждены в Севском районе Брянской области в результате атаки дрона ВСУ, пострадавших РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:20:00+03:00

2025-04-09T14:20:00+03:00

2025-04-09T14:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

севский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу сельхозпредприятия. повреждены в Севском районе Брянской области в результате атаки дрона ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам энергоснабжения и гражданской инфраструктуры нашего региона. ВСУ атаковали дроном-камикадзе сельхозпредприятие в Севском районе. Пострадавших нет. В результате атаки повреждены электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу предприятия", – написал Богомаз.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008576419.html

севский район

брянская область

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севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины