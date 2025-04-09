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В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал объект энергоснабжения - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/vsu-2010238989.html
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал объект энергоснабжения
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал объект энергоснабжения - РИА Новости, 09.04.2025
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал объект энергоснабжения
Электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу сельхозпредприятия. повреждены в Севском районе Брянской области в результате атаки дрона ВСУ, пострадавших РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:20:00+03:00
2025-04-09T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу сельхозпредприятия. повреждены в Севском районе Брянской области в результате атаки дрона ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам энергоснабжения и гражданской инфраструктуры нашего региона. ВСУ атаковали дроном-камикадзе сельхозпредприятие в Севском районе. Пострадавших нет. В результате атаки повреждены электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу предприятия", – написал Богомаз.
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севский район
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севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадал объект энергоснабжения

Богомаз: дрон ВСУ повредил электро- и газовую подстанции в Брянской области

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу сельхозпредприятия. повреждены в Севском районе Брянской области в результате атаки дрона ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам энергоснабжения и гражданской инфраструктуры нашего региона. ВСУ атаковали дроном-камикадзе сельхозпредприятие в Севском районе. Пострадавших нет. В результате атаки повреждены электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу предприятия", – написал Богомаз.
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Специальная военная операция на УкраинеСевский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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