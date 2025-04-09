https://ria.ru/20250409/vsu-2010198555.html

Захарова предположила, какая участь ждет раненых украинских боевиков

Захарова предположила, какая участь ждет раненых украинских боевиков - РИА Новости, 09.04.2025

Захарова предположила, какая участь ждет раненых украинских боевиков

Киев превратил вооруженный конфликт в выгодный преступный бизнес, в частности, на Украине орудуют "черные трансплантологи" и раненные боевики рискуют не быть... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:58:00+03:00

2025-04-09T11:58:00+03:00

2025-04-09T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев превратил вооруженный конфликт в выгодный преступный бизнес, в частности, на Украине орудуют "черные трансплантологи" и раненные боевики рискуют не быть вылеченными, а "пропасть без вести" и быть "разделанными на части", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге сообщение РИА Новости об обнаруженном у пленного боевика согласия на трансплантологию. Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщили агентству, что в Курской области в районе Суджи был взят в плен Андрей Чемер из 41-й механизированной бригады ВСУ. При обыске у него обнаружили составленное на французском языке согласие на трансплантацию органов в канадской клинике, однако сам Чемер думал, что это страховой полис. По словам боевика, его сослуживцам обещали, что они при ранениях попадут в самые лучшие клиники. "Появляются все новые свидетельства того, что киевский режим превратил вооруженный конфликт в выгодный преступный бизнес... Мы и ранее говорили о том, что черная трансплантология достигла на Украине небывалых масштабов как до 2022 года, а уж после 2022 года вообще безудержно все происходит. Мы поднимали неоднократно тему орудующих на Украине вот этих черных трансплантологов. Сейчас опубликованы очередные доказательства", - заявила Захарова на своем брифинге, комментируя эту информацию. По ее оценке, понимая, что мобилизованные в ВСУ не владеют французским, в Киеве одобрили выгодную схему. "После смерти боевика его будут разделывать, освежовывать на органы для канадцев, которые, вероятно, могут и не знать, кто стал донором их новой почки, сердца, другого органа. Подписывая такой документ, украинские солдаты рискуют навсегда числиться в списках пропавших без вести вместо того, чтобы быть преданными земле после своей кончины. Даже то ранение, которое можно было бы излечить, вполне может оказаться для каждого конкретного солдата Украины летальным, ведь армейские медсанбаты под надзором киевского режима будут искать нетронутые органы и ткани для следующей трансплантации. Зачем им излечивать такого солдата?", - отметила Захарова. Она напомнила также, что по данным МККК, счет пропавших без вести украинских солдат уже идет на десятки тысяч человек. "Сколько из них стали донорами состоятельных канадцев и граждан других стран - вопрос открытый. Но я думаю, что он получит свой ответ", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998532316.html

https://ria.ru/20250315/rossiya-2005079457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк)