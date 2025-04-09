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ВС России уничтожили подкрепления ВСУ, переброшенные в Запорожскую область
ВС России уничтожили подкрепления ВСУ, переброшенные в Запорожскую область - РИА Новости, 09.04.2025
ВС России уничтожили подкрепления ВСУ, переброшенные в Запорожскую область
Бойцы Центра специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат" уничтожили две БМП, а также личный состав подкрепления и эвакуационную группу ВСУ на... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:50:00+03:00
2025-04-09T10:50:00+03:00
2025-04-09T11:53:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Бойцы Центра специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат" уничтожили две БМП, а также личный состав подкрепления и эвакуационную группу ВСУ на ореховском тактическом направлении Запорожской области, поддерживая наступление российской армии в направлении города Запорожье, сообщил РИА Новости боец центра с позывным "Август". "Активными наступательными действиями 7-я десантно-штурмовая дивизия продолжает освобождать от противника все новые территории Запорожской области, продвигаясь в сторону города Запорожье. Поддержку десантникам оказывают все силы и средства 58-й гвардейской армии. Командованием Центра специального назначения "Барс-Сармат" дан приказ максимально поддержать продвижение российской армии. Удары наносятся днем и ночью по всем выявленным позициям врага", - рассказал "Август". По его словам, минувшей ночью только двумя группами операторов центра "Барс-Сармат" уничтожено два БМП, личный состав переброшенных на запорожское направление сил противника, а также эвакуационная группа.
https://ria.ru/20250315/dron-2005165304.html
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Уничтожение переброшенного в Запорожскую область подкрепления ВСУ
Бойцы Центра специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат" уничтожили переброшенные в Запорожскую область подкрепления ВСУ, сообщил РИА Новости боец этого Центра с позывным "Август"
2025-04-09T10:50
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запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили подкрепления ВСУ, переброшенные в Запорожскую область
Бойцы "Барс-Сармат" уничтожили подкрепления ВСУ в Запорожской области