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ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи

ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи - РИА Новости, 09.04.2025

ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи

ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи, в результате уничтожен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и автомобиль скорой помощи,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:45:00+03:00

2025-04-09T08:45:00+03:00

2025-04-09T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи, в результате уничтожен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и автомобиль скорой помощи, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По информации Ганчева, украинские военные нанесли более десяти ударов по Станции Тополи, били по зданию ФАПа. "В результате теракта, совершённого вооружёнными формированиями Украины, полностью уничтожен местный ФАП и автомобиль скорой помощи", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины