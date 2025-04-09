Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 09.04.2025 (обновлено: 13:12 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vsu-2010158795.html
ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи
ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи - РИА Новости, 09.04.2025
ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи
ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи, в результате уничтожен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и автомобиль скорой помощи,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:45:00+03:00
2025-04-09T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010219262_0:253:960:793_1920x0_80_0_0_dd0d9e26957293cf3c290f8ef1f290b5.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи, в результате уничтожен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и автомобиль скорой помощи, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По информации Ганчева, украинские военные нанесли более десяти ударов по Станции Тополи, били по зданию ФАПа. "В результате теракта, совершённого вооружёнными формированиями Украины, полностью уничтожен местный ФАП и автомобиль скорой помощи", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010219262_0:163:960:883_1920x0_80_0_0_9f96be63113f9c62191fdfd9a38e143b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи

ВСУ нанесли более десяти ударов по селу Станция Тополи в Харьковской области

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramПоследствия удара ВСУ по харьковскому селу Станция Тополи. 9 апреля 2025
Последствия удара ВСУ по харьковскому селу Станция Тополи. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
Последствия удара ВСУ по харьковскому селу Станция Тополи. 9 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ВСУ нанесли более десяти ударов по харьковскому селу Станция Тополи, в результате уничтожен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и автомобиль скорой помощи, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По информации Ганчева, украинские военные нанесли более десяти ударов по Станции Тополи, били по зданию ФАПа.
"В результате теракта, совершённого вооружёнными формированиями Украины, полностью уничтожен местный ФАП и автомобиль скорой помощи", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала