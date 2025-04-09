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Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле - РИА Новости, 09.04.2025
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16:02 09.04.2025 (обновлено: 16:50 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010277291.html
Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле
Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле - РИА Новости, 09.04.2025
Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле
Россия на встрече с США в Стамбуле поднимет вопрос о возврате дипсобственности, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:02:00+03:00
2025-04-09T16:50:00+03:00
россия
стамбул
сша
в мире
александр дарчиев
джо байден
владимир путин
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СТАМБУЛ, 9 апр — РИА Новости. Россия на встрече с США в Стамбуле поднимет вопрос о возврате дипсобственности, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев."Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье", — говорится в распространенном комментарии дипломата.По его словам, стороны также обсудят тему возобновления прямого авиасообщения между странами, прерванного Вашингтоном."Это придало бы импульс не только официальным контактам — сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы "на перекладных", но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана", — сказал Дарчиев.Другие заявления дипломата:Второй раунд консультаций Москвы и Вашингтона, посвященных работе диппредставительств, состоится в четверг. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250409/peregovory-2010163078.html
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россия, стамбул, сша, в мире, александр дарчиев, джо байден, владимир путин
Россия, Стамбул, США, В мире, Александр Дарчиев, Джо Байден, Владимир Путин
Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле

Дарчиев: РФ и США в Стамбуле будут говорить о возврате изъятой дипсобственности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол России в США Александр Дарчиев
Посол России в США Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол России в США Александр Дарчиев. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 апр — РИА Новости. Россия на встрече с США в Стамбуле поднимет вопрос о возврате дипсобственности, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье", — говорится в распространенном комментарии дипломата.
Здание российского генконсульства в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Источник: переговоры России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле
Вчера, 09:29
По его словам, стороны также обсудят тему возобновления прямого авиасообщения между странами, прерванного Вашингтоном.
"Это придало бы импульс не только официальным контактам — сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы "на перекладных", но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана", — сказал Дарчиев.
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8 апреля, 21:21
Другие заявления дипломата:
  • встреча представителей в Стамбуле призвана помочь избавлению от токсичного наследия администрации Джо Байдена;
  • у России фактически конфисковали шесть объектов дипломатической собственности;
  • при Байдене отношения балансировали на грани разрыва, распутать этот тугой узел будет непросто;
  • стороны уже договорились на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий;
  • есть небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок, но предстоит найти пути для кардинального изменения ситуации к лучшему.
Второй раунд консультаций Москвы и Вашингтона, посвященных работе диппредставительств, состоится в четверг. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
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1 апреля, 14:23

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
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РоссияСтамбулСШАВ миреАлександр ДарчиевДжо БайденВладимир Путин
 
 
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