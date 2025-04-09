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Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле

Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле - РИА Новости, 09.04.2025

Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле

Россия на встрече с США в Стамбуле поднимет вопрос о возврате дипсобственности, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:02:00+03:00

2025-04-09T16:02:00+03:00

2025-04-09T16:50:00+03:00

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СТАМБУЛ, 9 апр — РИА Новости. Россия на встрече с США в Стамбуле поднимет вопрос о возврате дипсобственности, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев."Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье", — говорится в распространенном комментарии дипломата.По его словам, стороны также обсудят тему возобновления прямого авиасообщения между странами, прерванного Вашингтоном."Это придало бы импульс не только официальным контактам — сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы "на перекладных", но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана", — сказал Дарчиев.Другие заявления дипломата:Второй раунд консультаций Москвы и Вашингтона, посвященных работе диппредставительств, состоится в четверг. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

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https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html

https://ria.ru/20250408/soglashenie-2009878466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, стамбул, сша, в мире, александр дарчиев, джо байден, владимир путин