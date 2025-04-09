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Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев

Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев - РИА Новости, 09.04.2025

Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев

Российская сторона на встрече с американцами в Стамбуле поставит вопросы возобновления прямого авиасообщения, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:59:00+03:00

2025-04-09T15:59:00+03:00

2025-04-09T16:09:00+03:00

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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Российская сторона на встрече с американцами в Стамбуле поставит вопросы возобновления прямого авиасообщения, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.По его словам, российская сторона поставит "в практической плоскости" вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, "прерванного в свое время Вашингтоном"."Это придало бы импульс не только официальным контактам, сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы "на перекладных", но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана", - сказал высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, стамбул, в мире