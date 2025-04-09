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Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев - РИА Новости, 09.04.2025
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15:59 09.04.2025 (обновлено: 16:09 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010275888.html
Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев
Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев - РИА Новости, 09.04.2025
Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев
Российская сторона на встрече с американцами в Стамбуле поставит вопросы возобновления прямого авиасообщения, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:59:00+03:00
2025-04-09T16:09:00+03:00
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Российская сторона на встрече с американцами в Стамбуле поставит вопросы возобновления прямого авиасообщения, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.По его словам, российская сторона поставит "в практической плоскости" вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, "прерванного в свое время Вашингтоном"."Это придало бы импульс не только официальным контактам, сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы "на перекладных", но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана", - сказал высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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россия, сша, стамбул, в мире
Россия, США, Стамбул, В мире
Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев

Дарчиев: на встрече в Стамбуле РФ предложит США возобновить прямое авиасообщение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Российская сторона на встрече с американцами в Стамбуле поставит вопросы возобновления прямого авиасообщения, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
По его словам, российская сторона поставит "в практической плоскости" вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, "прерванного в свое время Вашингтоном".
"Это придало бы импульс не только официальным контактам, сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы "на перекладных", но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана", - сказал высокопоставленный дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 11:58
 
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