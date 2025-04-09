https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010275888.html
Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев
Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев - РИА Новости, 09.04.2025
Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев
Российская сторона на встрече с американцами в Стамбуле поставит вопросы возобновления прямого авиасообщения, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:59:00+03:00
2025-04-09T15:59:00+03:00
2025-04-09T16:09:00+03:00
россия
сша
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Российская сторона на встрече с американцами в Стамбуле поставит вопросы возобновления прямого авиасообщения, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.По его словам, российская сторона поставит "в практической плоскости" вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, "прерванного в свое время Вашингтоном"."Это придало бы импульс не только официальным контактам, сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы "на перекладных", но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана", - сказал высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
россия
сша
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, стамбул, в мире
Россия, США, Стамбул, В мире
Россия предложит США возобновить прямое авиасообщение, заявил Дарчиев
Дарчиев: на встрече в Стамбуле РФ предложит США возобновить прямое авиасообщение