https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010217403.html

В Раде назвали условие для встречи Зеленского с представителями США

В Раде назвали условие для встречи Зеленского с представителями США - РИА Новости, 09.04.2025

В Раде назвали условие для встречи Зеленского с представителями США

Владимир Зеленский может поехать на встречу с представителями США, когда будет готов "предфинальный вариант" соглашения по полезным ископаемым и в случае... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:04:00+03:00

2025-04-09T13:04:00+03:00

2025-04-09T13:04:00+03:00

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада украины

евросоюз

spectator

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский может поехать на встречу с представителями США, когда будет готов "предфинальный вариант" соглашения по полезным ископаемым и в случае достижения определенного компромисса, заявил депутат Верховной рады Украины Богдан Кицак. "Если достигаем компромисса, то будем поэтапно двигаться по пунктам. Когда будет хотя бы предфинальный вариант (соглашения по недрам - ред.), поедут высокопоставленные представители – (первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия) Свириденко, или (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, или Зеленский - чтобы пожать руки и подписать окончательный вариант, который будет представлен и украинскому обществу, и Верховной раде Украины, чтобы он прошел процедуру ратификации", - сказал Кицак в эфире телеканала "Новости.LIVE". Он добавил, что пока украинская сторона не готова пойти на условия США, обозначенные в последнем варианте соглашения, и отдать все полезные ископаемые, так как это будет означать потерю государственного суверенитета. "Это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета. Поэтому начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: "Нет, так не будет, вот наши стартовые условия, начинаем с ними работать", - добавил депутат. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило ранее во вторник, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010178398.html

https://ria.ru/20250408/zelenskij-2010121374.html

https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009928904.html

украина

сша

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украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, евросоюз, spectator, в мире