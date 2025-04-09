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Новая встреча России и США пройдет 10 апреля в Турции, подтвердила Захарова - РИА Новости, 09.04.2025
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10:47 09.04.2025 (обновлено: 12:23 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010181166.html
Новая встреча России и США пройдет 10 апреля в Турции, подтвердила Захарова
Новая встреча России и США пройдет 10 апреля в Турции, подтвердила Захарова - РИА Новости, 09.04.2025
Новая встреча России и США пройдет 10 апреля в Турции, подтвердила Захарова
Российско-американская встреча по нормализации функционирования работы дипломатических представительств состоится в Турции 10 апреля, это будет второй раунд... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:47:00+03:00
2025-04-09T12:23:00+03:00
россия
сша
турция
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российско-американская встреча по нормализации функционирования работы дипломатических представительств состоится в Турции 10 апреля, это будет второй раунд консультаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Вопросы были об очередном раунде российско-американских консультаций по нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран... Подтверждаю, они состоятся завтра, это будет второй раунд российско-американских консультаций", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными."Консультации пройдут в Стамбуле. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, теперь уже в качестве посла нашей страны в США. Американскую сторону представит заместитель замгоссекретаря Соната Коултер. Также будут представители от внешнеполитических ведомств России и США. Продолжена будет ведущаяся сейчас предметная работа по устранению многочисленных преград, в том числе технических, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов двух наших стран", - добавила Захарова.
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россия, сша, турция, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Турция, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Новая встреча России и США пройдет 10 апреля в Турции, подтвердила Захарова

Захарова: встреча РФ и США по нормализации работы дипмиссий пройдет 10 апреля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российско-американская встреча по нормализации функционирования работы дипломатических представительств состоится в Турции 10 апреля, это будет второй раунд консультаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Вопросы были об очередном раунде российско-американских консультаций по нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран... Подтверждаю, они состоятся завтра, это будет второй раунд российско-американских консультаций", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными.
"Консультации пройдут в Стамбуле. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, теперь уже в качестве посла нашей страны в США. Американскую сторону представит заместитель замгоссекретаря Соната Коултер. Также будут представители от внешнеполитических ведомств России и США. Продолжена будет ведущаяся сейчас предметная работа по устранению многочисленных преград, в том числе технических, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов двух наших стран", - добавила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
РоссияСШАТурцияВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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